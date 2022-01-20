بتكلفة 8 ملايين جنيه.. وزير الأوقاف يفتتح مسجدا بكفر الشيخ غدا

جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ فى تصريح اليوم الخميس، إن المسجد تم إنشاؤه بالجهود الذاتية لأبناء القرية، إذ تكلفت عملية الإنشاء 8 ملايين جنيه، موضحا أن المسجد يتكون من دورين "أرضى وعلوى" وعلى مساحة 1600 متر مربع، مشيرا إلى أن التليفزيون المصرى سينقل صلاة الجمعة من المسجد.

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