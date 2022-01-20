صحف الكويت تبرز تأكيد السيسى بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصرى

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الخميس تأكيد الرئيس السيسى لملك البحرين أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، كما تناولت ارتفاع حجم الصادرات المصرية غير البترولية، واستقالة وزير التربية والتعليم الكويتى.





ففى صحيفة (الأنباء) الكويتية وتحت عنوان "السيسى يؤكد لملك البحرين: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى" ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر أمس، تلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضى، أن الرئيس السيسى أكد اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتى تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير، مؤكدا استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة فى منطقتنا العربية، وذلك فى إطار ثوابت السياسة المصرية التى تعتبر أمن الخليج جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.

وفى نفس الصحيفة وتحت عنوان "صادرات مصر غير البترولية تتجاوز 32 مليار دولار للمرة الأولى فى تاريخها" أوضحت الصحيفة أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أعلنت أن صادرات مصر غير البترولية بلغت عام 2021 ولأول مرة 32 مليارا و128 مليون دولار مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%.

وتحت عنوان "وزير التربية وزير التعليم العالى يستقيل لحرجة من موقفى عبدالله ومهلل المضف" نشرت صحيفة (النهار) الكويتية، أنه فى الوقت الذى تقدم فيه وزير التربية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور على المضف، باستقالته لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بسبب ما أفصحت عنه مصادر حكومية أن كتاب الاستقالة جاء رفعا للحرج الذى وقع فيه الوزير من إعلان النائبين مهلهل المضف وعبدالله المضف تأييدهما لطلب طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر العلى فى طريق الحصول على ثقة مجلس الأمة فى جلسة الأربعاء المقبل بعد توقف عدد المؤيدين لطرح الثقة.

وفى صحيفة (الجريدة) وتحت عنوان "الفوزان لـ الجريدة: حركة المطار لن تتأثر بـالـ 5G" أشارت الصحيفة إلى أن مدير إدارة الطيران المدنى الكويتى يوسف الفوزان أكد، لـ "الجريدة" أن حركة مطار الكويت طبيعية ولا يوجد تحفظ، سواء كان مؤقتا أو دائما، لدى بعض الدول بشأن شبكة الـ 5G، مشددا على أن جداول الطيران المعتمدة تسير وفق ما تم اعتماده لكل دول العالم.