سعفان يسلم 611 ألف جنيه تأمين تكافلى لأسر 9 من العمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، 9 أسر من العمالة غير المنتظمة شيكات بمبلغ 611 ألفاً و637 جنيها قيمة بوليصة التأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية التى تغطى الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو الجزئى، التى بلورت فكرتها الرئيسية الوزارة وحولتها إلى وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، لحمايتهم من المخاطر التى يواجهونها فى محيط عملهم يوميا، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب تحت مظلة الحماية التأمينية للدولة.





وقدم الوزير، وفقا لبيان صحفى، خالص العزاء لأسر العمال المتوفين، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والمرضى، مؤكدا أن الوزارة والمديريات التابعة لها تقدم كامل المساعدة والدعم للعمال فى أى وقت وأى مكان.

شملت الشيكات التى سلمها وزير القوى العاملة، وأصدرتها شركة مصر للتأمين لأسر العمال المتوفين فى أثناء العمل 6 شيكات بقيمة 600 ألف جنيه وهم أسر العمال المتوفين: عبد الرحيم محمد عبد الرحيم من أسيوط، وفرج إبراهيم موسى من مطروح والذى تعرض لحادث غرق، وأحمد عبد العال من سوهاج، وأمير واصف أسعد من بنى سويف والذى توفى بماس كهربائى، وفتحى محمد أحمد من أسيوط والذى سقط من أعلى السقالة وتوفى بعد غيبوبة ، وبكلوج فوزى من بنى سويف والذى توفى إثر سقوطه من السقالة.

كما شملت الشيكات مصاريف علاج لكل من المصابين: إبراهيم جودة جاد الرب بمبلغ 4955 جنيها لحين ثبوت العجز الجزئى من اللجنة المختصة بعد أن تعرض لحادث فى أسوان، وعادل لطيف ذكى بمبلغ 5000 جنيه مصاريف علاج بالقدم اليمنى لحين ثبوت العجز الجزئى بعد أن تعرض لحادث سيارة بالقليوبية أفقده القدرة على العمل، ومحمد محمود محمد مصاريف علاج بمبلغ 1682 جنيها بعد إصابته بالقليوبية.

ووجه وزير القوى العاملة -عقب تسليم الشيكات- رضا العربى مساعد المستشار المالى للوزير بالتواصل مع مديريات القوى العاملة محل إقامة العمال التسعة؛ لبحث احتياجاتهم وتقديم المساعدة لهم فى كافة المجالات، فضلا عن التواصل مع مديريات الشؤون الاجتماعية والصحة لتحقيق أقصى رعاية ممكنة لهؤلاء الأسر.