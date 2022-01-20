توجه مصر للطيران عناية عملائها المسافرين على رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى البحرين، أنه تقرر اعتبارا من الخميس ٢٠ يناير الجاري تشغيل رحلاتها من القاهرة الي البحرين رقم MS920 من مبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي بدلا من مبني الركاب رقم ٣.
من الجدير بالذكر أن مصر للطيران تسير ٦ رحلات أسبوعياً بين القاهرة والبحرين إقلاع الساعة ١٣:٤٥ ظهرا من القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنويه هام للمسافرين علي رحلات مصر للطيران إلى البحرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.