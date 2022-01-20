تنويه هام للمسافرين علي رحلات مصر للطيران إلى البحرين

توجه مصر للطيران عناية عملائها المسافرين على رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى البحرين، أنه تقرر اعتبارا من الخميس ٢٠ يناير الجاري تشغيل رحلاتها من القاهرة الي البحرين رقم MS920 من مبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي بدلا من مبني الركاب رقم ٣.

من الجدير بالذكر أن مصر للطيران تسير ٦ رحلات أسبوعياً بين القاهرة والبحرين إقلاع الساعة ١٣:٤٥ ظهرا من القاهرة.