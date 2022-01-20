التنمية المحلية تعلن إبداء الإهتمام للشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل مصانع معالجة...

أعلنت وزارة التنمية المحلية ، عن إبداء الاهتمام للشركات الراغبة في إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة بمنظومة إدارة المُخلفات الصلبة فى محافظات ( مطروح – الفيوم – بني سويف – المنيا – سوهاج – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – جنوب سيناء – السويس - الشرقية – البحيرة – المنوفية - دمياط ) .

وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إلى إن الوزارة بالتعاون والتنسيق والشراكة الكاملة مع وزارات الإنتاج الحربى والبيئة والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع تقوم بتنفيذ وتطوير للمنظومة المتكاملة لإدارة المُخلفات الصلبة البلدية بكافة مُحافظات الجمهورية، مُتضمنة تطوير البنية التحتية للمنظومة والمُتمثلة في مشروعات إنشاء مصانع المعالجة التدوير والمدافن الصحية الآمنة.

وقال وزير التنمية المحلية ، أنه على الشركات الراغبة تقديم طلب لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة التدوير والمدافن الصحية الآمنة على أن يتضمن الطلب المستندات التالية:

- مُستندات الشركة كاملةً مُتضمنة ( السجل التجاري الساري، البطاقة الضريبية، شهادة تسجيل ضريبة القيمة المُضافة).

- شرح مُبسط عن آلية ومنهجية العمل.

- الهيكل التنظيمي للشركة موضحاً بها الأعداد والتوظيف والخبرة للعمالة الكافية لتأدية الخدمات محل المشروع.

- موقع مقر الشركة والمُستند الذي يُثبت ملكية أو حيازة العقار مقر الشركة.

- صورة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة ومن نظامها الأساسي.

- سابقة خبرات الشركة في مجال إدارة وتشغيل المدافن الصحية، أو مشروعات إدارة المُخلفات بشكل عام.

- مدى خبرة وتأهيل فريق العمل مُتضمناً السيرة الذاتية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم تقديم الطلبات إلى الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بوزارة التنمية المحلية في موعد أقصاه 28 فبراير 2022 .

وأكد اللواء محمود شعراوى ، حرص الحكومة للحفاظ على الاستثمارات التى تم ضختها الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة وحسن إدارة تلك المشروعات بأفضل صورة ممكنة ، كما سيتم اختيار أفضل الشركات التى لديها خبرة فى مجال المخلفات والملاءة الفنية والقدرة المالية للتشغيل والإدارة لتلك المشروعات ، لافتاً إلى أنه سيتم إتاحة باقى التفاصيل الخاصة بالإعلان عَلِي الموقع الرسمي لوزارة التنمية المحلية والمحافظات بدءاً من غداً الجمعة .