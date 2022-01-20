القوى العاملة تسلم 611ألفاً و637 جنيها تأمين تكافلي لأسر 9 العمالة غيرالمنتظمة

/673691/القوى-العاملة-تسلم-611ألفا-و637-جنيها-تأمين-تكافلي-لأسر-9-العمالة-غيرالمنتظمة

انتهت وزارة القوى العاملة من تسليم 9 أسر من العمالة غير المنتظمة شيكات بمبلغ 611 ألفاً و 637 جنيها قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي ، التي انتهت الوزارة من بلورتها وحولتها إلي وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، لحمايتهم من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم يومياً ، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم ، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب تحت مظلة الحماية التأمينية للدولة.

دوت الخليج

من جانبه قدم وزير القوي العاملة محمد سعفان، العزاء لأسر العمال المتوفين ، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والمرضى ، مؤكدا أن الوزارة والمديريات التابعة لها تقدم كامل المساعدة والدعم للعمال في أي وقت وأي مكان .

أسر العمال المتوفين

شملت الشيكات التي سلمها وزير القوي العاملة، وأصدرتها شركة مصر للتأمين لأسر العمال المتوفين في أثناء العمل 6 شيكات بقيمة 600 ألف جنيه وهم أسر العمال المتوفين: عبد الرحيم محمد عبد الرحيم من أسيوط ، وفرج إبراهيم موسى من مطروح والذي تعرض لحادث غرق ، وأحمد عبد العال من سوهاج ، وأمير واصف أسعد من بني سويف والذي توفي بماس كهربائي، وفتحي محمد أحمد من أسيوط والذي سقط من أعلى السقالة وتوفي بعد غيبوبة ، وبكلوج فوزي من بني سويف والذي توفي إثر سقوطه من السقالة. كما شملت الشيكات مصاريف علاج لكل من المصابين: إبراهيم جودة جاد الرب بمبلغ 4955 جنيها لحين ثبوت العجز الجزئي من اللجنة المختصة بعد أن تعرض لحادث في أسوان ، وعادل لطيف ذكي بمبلغ 5000 جنيه مصاريف علاج بالقدم اليمني لحين ثبوت العجز الجزئي بعد أن تعرض لحادث سيارة بالقليوبية أفقده القدرة على العمل ، ومحمد محمود محمد مصاريف علاج بمبلغ 1682 جنيها بعد إصابته بالقليوبية. وزير القوي العاملة -عقب تسليم الشيكات- وجه رضا العربي مساعد المستشار المالي للوزير بالتواصل مع مديريات القوى العاملة محل إقامة العمال التسعة لبحث احتياجاتهم وتقديم المساعدة لهم في كافة المجالات ، فضلا عن التواصل مع مديريات الشئون الاجتماعية والصحة لتحقيق أقصى رعاية ممكنة لهؤلاء الأسر .