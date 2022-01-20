/673679/موعد-مباراة-مصر-القادمة-في-كأس-أمم-أفريقيا

يستعد منتخب مصر لمباراته المقبلة، والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر إقامة منتخب مصر القادمة في دور الـ16 من الأمم الإفريقية حيث ستواجه متصدر ترتيب المجموعة الخامسة التي تضم كل من الجزائر وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون.

نتيجة مباراة مصر والسودان

الجدير بالذكر أن حقق منتخب مصر الفوز على نظيره السودان بهدف نظيف، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وبدأ منتخب مصر اللقاء بهجوم كبير على مرمى السودان، الذي كان مرتبك في أول دقائق اللقاء.

وأضاع منتخب مصر أكثر من فرصة خطيرة، عن طريق مصطفى محمد وعمر مرموش في ظل تألق الحارس محمد مصطفى، الذي بدأ المباراة على حساب علي أبو عشرين .

ونجح محمد عبد المنعم في التسجيل في الدقيقة 35 من رأسية قوية، بعد عرضية متقنة من عبد الله السعيد.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني ظل منتخب مصر مسيطر على المباراة، وحاولوا أن يسجلوا الهدف الثاني، ولكن تألق الحارس علي أبو عشرين الذي دخل بدلاً من محمد مصطفى الذي خرج للإصابة.

وتراجع أداء الفراعنة من بعد منتصف الشوط الثاني، وحاول منتخب السودان أن يعادل النتيجة واهدر فرصة خيرة في الدقيقة 74 مصطفى غربال، وينجح منتخب مصر في الأخير بالفوز بالمباراة وينجح في التاهل لدور الـ16.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف نيجيريا متصدرة المجموعة بالعلامة الكاملة بتسعة نقاط، وودع المنتخب السوداني البطولة بشكل رسمي بجانب غينيا بيساو بحصدهم نقطة وحيده.

تشكيل مصر لموجهة السودان

حراسة المرمى: محمد الشناوي

أيمن أشرف - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - عمر كمال

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني – عبد الله السعيد

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

تشكيل منتخب السودان أمام مصر:

حراسة المرمى: محمد مصطفى.

خط الدفاع: الصادق حسن – مصطفى محمد – محمد عبد الله – عبد الرازق عمر.

خط الوسط: محمد عبد الرحمن – مصطفى أحمد – محمد الراشد.

خط الهجوم: مازن محمدين – ضاحية موسى – وليد الدين خضير