أحمد سلامة يتلقى العزاء في شقيقته بمدينة نصر.. اليوم

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موقع دوت الخليج يرصد لكم موعد ومكان عزاء شقيقة الفنان أحمد سلامة

وفاة شقيقة الفنان أحمد سلامة

توفت بالأمس، الأربعاء 19 ينايرر، دكتورة أمل سلامة شقيقة الفنان أحمد سلامة، وتم الصلاة عليها عقب صلاة الظهر، وتم تشييع الجثمان في مقابر الوفاء والأمل، بعد أن أعلن الفنان أحمد سلامة صباح أمس خبر وفاتها من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك"، وسيتم أستقبال العزاء من قِبَل أسرة الراحلة اليوم 20 يناير، في مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة مساءًا.

الفنان أحمد سلامة

ولد الفنان أحمد سلامة في القاهرة عام 1960، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشاوره الفني منذ زمن طويل، وقدم العديد من الأعمال السنيمائية فقط من الستينات حتى بداية التسعينات، وشارك في هذه الفترة في أفلام مهمة مثل: أفواه وأرانب، إسكندرية ليه، أبناء وقتلة وأحنا بتوع الأتوبيسس، ومنذ التسعينات حتى الآن، زادت مشاركاته في الأعمال الدرامية وقل نشاطه السنيمائي، وشارك في عدد كبير من المسلسلات، ومن أشهرها: لن أعيش في جلباب أبي، عفاريت السيالة، ذائب الجبل وللعدالة وجوه كثيرة.

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آخر أعمال الفنان أحمد سلامة

شارك الفنان أحمد سلامة مؤخر في بعض الأعمال منها الدرامي ومنها السنيمائي ومنها أيضًا المسرحي، فقدم في عام 2020 مسرحية عويس ذا فويس، التي تم عرضها في المملكة العربية السعودية، وشارك في بطولتها مع الفنانة إنتصار والفنان السعودي نبيل باعيس، وقدم بطولة يا أنا يا جدو من بطولة الفنان أحمد بدير، وشارك في فيلم الحوت الأزرق، من بطولة راندا البحيري، سني شتا وعلاء مرسي، وفي 2021 شارك في المسلسل الديني آدم عليه السلام، وشارك بطولته مع محمود الحديني ولقاء سويدان، وفي عامنا الحالي يعرض له مسلسل شارع 9، من بطولة رانيا يوسف، نرمين الفقي، محمود عبد المغني ونضال الشافعي.