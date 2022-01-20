/673686/شركة-مياه-سوهاج-تعلن-عن--فرص-عمل-للخريجين

حياة كريمة توفر فرص عمل للخريجين

جاء ذلك فى اطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وبدء الاستعداد لاستلام وتشغيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج واوضحت سمية عساف رئيس قطاع الموراد البشرية انه يوجد عدد من الشروط للالتحاق بالوظائف المعلن عنها منها ان يكون المتقدم من ابناء محافظة سوهاج والا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 35 عام وان يجتاز الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلة الشخصية وانه يمكن التقديم للوظائف المعلن عنها فى الفترة من 1 فبراير الى 20 فبراير من العام الجارى من خلال موقع الشركة الالكترونى www.scww.com.eg.

رئيس ممياة سوهاج يتابع العملفي محطات المياة

على جانب اخر تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز جهينة لمتابعة حسن سير العمل والقيام باعمال التشغيل والصيانة طبقاً للمعايير القياسية وذلك لتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى لتحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة. واوضح رئيس مياه سوهاج انه تم تفقد محطة مياه جهينة الرئيسية ومحطة مياه نجع الضبع ومحطة مياه نجع عبد الرسول ومحطة مياه نزه الحاجر ومحطة مياه نزه المحزمين النقالى ومحطة صرف صحى جهينة الرئيسية ومحطة صرف صحى جهينة الفرعية ومحطة صرف صحى نزه الحاجر ومحطة صرف صحى نزه المحزمين ومحطة صرف صحى نزه الهيشة كما تم تفقد مقر مركز خدمة العملاء الجارى تطويره لتقديم افضل الخدمات للمواطنين. واكد رئيس مياه سوهاج على ضرورة اجراء الصيانة الدورية لكافة المرافق والتاكد من الالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والتشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.