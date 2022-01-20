/673688/فرقة-أوبرا-الإسكندرية-تحيي-حفل-فني-بأوبرا-دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلًا فنيًا تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار في الثامنة مساء يوم الجمعة ٢٨ يناير على مسرح أوبرا دمنهور.

يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى مبروك التي يؤديها الأوركسترا ثم صولو موسيقى ع الحلوة والمرة يؤديها عازف الناي الأول محمد نوارة ويتضمن باقة متنوعة من الأغاني العربية هي: لما رمتنا العين - يا ضاربين الودع - ع الله تعود - هل عندك شك - يا واحشني رد عليا ويختتم الفاصل الأول بأغنية ع اللى جرى

فرقة أوبرا الإسكندرية تحيي حفل فني بأوبرا دمنهور

ويبدأ الفاصل الثاني بموسيقى مضناك جفاه التي يؤديها عازف العود الأول وليد سلامة، ويضم مجموعة من أجمل الأغاني هي: طاير يا هوا- زى نورالشمس - فاكراك ومش هنساك - في وسط الطريق - هو يا قلبي اللى اختار يشدو بها كلا من : محمد الخولى وهبة إسماعيل ومحمد متولي.

دوت الخليج

‏الجدير بالذكر أن ‏فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى العربية ‏بدأ تأسيسها في يونيو ٢٠٠٤، بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق والمونولوجات بمشاركة أبرع الموسيقيين وأندى الأصوات، وتضم 45 فردًا ما بين كورال وعازفين وصوليست، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف.

فرقة الأوبرا

قدمت الفرقة عروضًا موسيقية متنوعة وناجحة لاقت استحسان الجمهور، حيث شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية منها مهرجان الموسيقى العربية في دوراته المتعددة، والمهرجان الدولي للموسيقى الأفريقية بالكونغو ونالت تقديرًا رسميًا وشعبيًا كبيرًا أشادت به الصحف والمجلات الفنية بدولة الكونغو، كما قدمت عروضًا عديدة للأطفال تتناسب مع مختلف فئاتهم العمرية