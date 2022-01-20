/673685/قبل-مناقشته-في-البرلمان-تعرف-على-أهم بنود-مشروع-قانون-المنشآت-السياحية

يستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من التشريعات الهامة في جلسته العامة المقرر لها الانعقاد الاسبوع المقبل، برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والتي على رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي.. وفي هذا السياق يستعرض "دوت الخليج أهم بنود القانون :

دوت الخليج

ينص مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية على زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، وكذلك تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.

كما ينص التشريع الجديد على إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، ويعمل القانون الجديد على فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأيّ جهات أخرى في الدولة.

أهداف مشروع القانون :

يهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، وكذلك العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية