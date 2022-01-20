" رئيس سياحة النواب" مشاركة مصر في معرض "الفيتور" بـ"مدريد" فرصة هامة للترويج للسياحة

/673689/رئيس-سياحة-النواب-مشاركة-مصر-في-معرض-الفيتور-بـمدريد-فرصة-هامة-للترويج-للسياحة

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن مشاركة مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار في المعرض الدولي للسياحة والسفر "الفيتور" Fitur في دورته الثانية والأربعين بالعاصمة الإسبانية "مدريد " خلال الفترة من 19 – 23 يناير الجارى هامة وفرصة حقيقية للترويج للمقصد السياحى المصرى والسياحة الثقافية والتاريخية التي تحظى باهتمام كبير لدى السياح الأسبان.

دوت الخليج

وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إلى أهمية مشاركة وزارة السياحة بعد الأحداث العالمية التي شهدتها مصر وعلى رأسها منتدى شباب العالم والذى كان بمثابة أكبر دعاية للسياحة المصرية ومعالمها الأثرية من خلال شباب العالم الذى هم سفراء لبلادهم ، وإلقاء الضوء على الاكتشافات الأثرية والمتاحف الجديدة التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضة وعلى رأسها طريق الكباش بالأقصر والمدن السياحية المصرية المختلفة وكذلك الإنجازات التي شهدتها الجمهورية الجديدة والانطلاقة السريعة للمشروعات القومية العملاقة على أرض الواقع والتي كان لها مردود إيجابى قوى على قطاع السياحة

وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن معرض الفيتور من أهم المعارض السياحية عالمياً حيث يعد ثالث أكبر تجمع سياحى في العالم والأكبر للدول الناطقة بالإسبانية، فى شبه جزيرة إيبيريـا "إسبانيا والبرتغال" وأمريكا اللاتينية ويتردد على هذا المعرض آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم ، بالإضافة لأهمية اللقاءات التي سوف تعقد على هامش المعرض مع كبار منظمي الرحلات بالسوق الإسباني والبرتغالي ، والإعلام ، وشركات الطيران للترويج للمقصد السياحى المصرى لاستقبال السائحين من كافة دول العالم وكذلك إبراز الجهود التي تنفذها الدولة المصرية بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية والسلامة الصحية والتدابير الوقائية من أجل ضمان صحة وسلامة السائحين.

والجدير بالذكر أن المعرض "الفيتور" Fitur يشارك به حوالي ٥٠٠٠مشارك من خمس قارات، بجانب جميع المناطق والمقاطعات والشركات السياحية الاسبانية، بالاضافة إلى عارضين من أكثر من ٥٥ دولة، و ٣٧ ممثلين رسميين.