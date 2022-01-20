جدة - نرمين السيد - أكدت توقعات هيئة الأرصاد الجوية استمرار موجة البرد خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أهمية الجلوس فى المنزل وعدم الخروج إلى للضرورة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأوضحت مذيعة برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن هيئة الأرصاد قالت إن الطقس يكون باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وليلا يكون الطقس شديد البرودة على جميع الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء. كما شهد اليوم سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع وجود شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية. وجاءت درجات الحرارة المتوقعة "الصغرى والكبرى" على بعض المدن بمصر على النحو التالى: القاهرة 15 8

مطروح 13 8

بورسعيد 12 8

العريش 16 8

كاترين 6 صفر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحرارة تصل صفر فى هذه المدينة.. طقس الساعات المقبلة ودرجات الحرارة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.