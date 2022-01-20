عاجل- القاهرة تصدر بيانا بشأن الشكاوى الجماهيرية

جدة - نرمين السيد - أشاد خالد عبد العال محافظ القاهرة، بفريق عمل منظومة الشكاوى الجماهيرية الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء بعد تصدر المحافظة ترتيب الأكثر تفاعلاً مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية.





وأوضح المحافظ، أن المحافظة حققت معدل إنجاز 99% من معدل الإنجاز منذ بداية عمل المنظومة فى 2011 وحتى الآن بالاستجابة لـ 111136 شكوى، ونسبة 98% من المخطط لعام (2021) بالاستجابة لـ 32117 شكوى بناءً على التقرير المعروض على مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأكد محافظ القاهرة، دعمه الكامل لفريق العمل بالمنظومة بالمحافظة والمنوط بهم التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة المرتبطة بكافة محافظات الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 1855 خاصة وأن فريق العمل به كوادر متميزة قادرة على التعامل مع المواطنين والشكاوى المقدمة داخل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والرد عليها إلكترونيا بالتنسيق مع كافة الأحياء والمديريات والجهات المعنية بالمحافظة.

وطالب محافظ القاهرة، فريق العمل بالمحافظة بالاستمرار فى تكثيف الجهود المبذولة بالاهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها فى أقصر مدة زمنية ممكنة والعمل على الاستجابة لشكاوى المواطنين وأن تتواكب مع التطورات الحديثة الذى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما أشاد المحافظ بالدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت من خلال الموقع الإلكترونى من هنا وتطبيق الهاتف المحمول أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمحافظة به شباك لذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين تسهيلًا لحصولهم على الخدمات بطريقة سريعة وميسرة، كما تم إنشاء صفحة على الفيس بوك تحت عنوان "المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمحافظة القاهرة" لعرض جميع الخدمات والمستندات المطلوبة والرد على جميع الاستفسارات.

ويمكن للمواطنين تقديم شكواهم عبر الاتصال بالخط الساخن لمجلس الوزراء (16528) على مدار 24 ساعة أو الرابط من هنا، أو عبر مبادرة صوتك مسموع الخاصة بوزارة التنمية المحلية من خلال رقم الهاتف رقم 01150606783 أو إرسالها عبر البريد إلكترونى الخاص بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمحافظة القاهرة على الإيميل ([email protected]) أو إرسالها على أرقام الفاكس (23917157- 23901486).