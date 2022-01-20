التعليم العالى: ”تمويل العلوم والابتكار” تعلن عن النداء الخامس لمشروعات التعاون الدولي...

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مُقدمًا من د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حول إعلان الهيئة (STDF) النداء الخامس لمشروعات التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي PRIMA في مجالات الزراعة وإدارة المياه، بدعم يصل إلى ٢٥٠ ألف يورو للمشروع الواحد.

وأوضح التقرير أن النداء البحثي يهدف إلى تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل في مجال البحث والابتكار في دول حوض البحر المتوسط، وذلك من خلال إنشاء برنامج لتمويل مشروعات بحثية من تحالف ٤ دول مختلفة تستهدف مواجهة التحديات المُشتركة التي تواجه عمليات الإنتاج الغذائي المُستدام، وتوفير المياه في منطقة حوض البحر المتوسط، فضلًا عن تقديم حلول مُبتكرة في عدة مجالات، منها: الغذاء والزراعة والمياه، والمُساهمة في تحقيق الاستخدام المُستدام للموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي، ومواجهة تغيرات المناخ والمُمارسات الزراعية غير العادلة، والاستغلال المُفرط للموارد الطبيعية.

وتستمر فترة تلقي المُقترحات البحثية حتى ٢٢ مارس ٢٠٢٢، وذلك طبقاً للقواعد والشروط التفصيلية للنداء، على الموقع الإلكتروني للهيئة:

www.stdf.eg/web/grants/open

الجدير بالذكر أن هذا النداء يأتي في إطار الاتفاقية التي وقعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أكتوبر 2018 بين الجانبين، المصري ممثلًا في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلي مُساهمات الدول المُشاركة.