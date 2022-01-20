القوى العاملة : تعيين 1388 شاباً منهم 4 ” قادرون باختلاف” بالدقهلية

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1388 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 " قادرون باختلاف " ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3831 شاباً منهم 36 "قادرون باختلاف" ، فضلاً عن توفير 136 فرصة عمل .

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 375 ألف جنيه استكمالاً لمنحة المولد النبوي الشريف لـ 683 عاملا مسجلين، و 17 ألف جنيه لـ 7 عمال رعاية صحية ، فضلاً عن تسجيل 56 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .

وقال أحمد القللي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 530 منشأة وتم القيام بـ 29 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 7 ندوات توعية ، بالإضافة إلى تلقى 108 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة 7 شكاوى منهم للقضاء ، و12 لجهات أخرى ، ومازالت 45 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية باستخراج 1534 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1534 عاملا على مهن مختلفة ، وعقد 4 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني استفاد منها 42 متدرباً ومتدربة .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 370 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .