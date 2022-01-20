ختام فعاليات البرنامج التدريبي للقيادات الدينية بمحافظة الاقصر

في اطار المرحلة الثانية من الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية للقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة ، اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصـــر اليوم الموافق 19 ينايــر 2022 م تدريب لعدد من القيادات الدينية والذي استهدف عدد 35 قيادة دينية ( مسلم - مسيحي ).

و تضمن البرنامج التدريب عدة موضوعات منها التعريف بالقضية السكانية من منظور تنموى ، والحقوق الإنجابية من منظور طبى وديني ، والأمومة الأمنه من منظور طبى وديني ، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة ، والعنف ضد المرأة وآثاره الصحية والاجتماعية ، ويحاضر فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين من المحافظات المستهدفة .

يذكر ان فعاليات المرحلة الثانية من هذه الأعمال التحضيرية والتى تتضمن برنامج تدريبى لإعداد الدعاة والقيادات الدينية يستهدف اكثر من 3600 قياده دينية (مسلم-مسيحي) في 20 محافظة من المدرجين بمبادرة حياه كريمة ، ويناقش التدريب القضايا السكانية والصحية . ويستمر التدريب على مدار شهر خلال الفترة من ١٥ يناير وحتى ١٥ فبراير .