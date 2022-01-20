مراسم استقبال رسمية لرئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، بقصر الاتحادية ، مون جيه إن، رئيس كوريا الجنوبية، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين، وتم استعراض حرس الشرف.

ووصل مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، فى زيارة هى الأولى لرئيس كورى جنوبى إلى مصر منذ نحو 16 عاما.

‏تأتي زيارة مون جيه إلى القاهرة، التي ستستمر حتى الجمعة، ضمن جولة له بالشرق الأوسط شملت الإمارات والسعودية.

وقال السفير الكوري بالقاهرة، هونج جين ووك، إن زيارة الرئيس الكوري "مون جيه" تعد الأولى لرئيس كوري خلال 16 عاما، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الكوري لمصر هدفها متابعة المشروعات القائمة وأيضاً مناقشة المشروعات المستقبلية بين البلدين.