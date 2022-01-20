/673709/الجريدة-الرسمية-تنشر-قرار-الرقابة-المالية-بمد-مهلة-طرح-الشركات-المقيدة-في-البورصة

نشرت جريدة الوقائع الرسمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، ولم تقم بإجراءات تنفيذ الطرح، وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة 1 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو 2022، على أن تلتزم هذه الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 31 مارس 2022 بخطة زمنية؛ تتضمن ما ستتخذه من إجراءات، لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها، كما يعتبر قيد الأوراق المالية كأن لم يكن، بعد انتهاء المهلة المشار إليها دون إتمام إجراءات تنفيذ الطرح.

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تعديل معايير ممارسة نشاط التمويل العقاري :

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار تعديل قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، حيث استبدلت نص البند أولا-1 الخاص بالتمويل العقاري للأغراض السكنية، على أن يلتزم الممول عند قيامة بمنح التمويل للأغراض السكنية بالضوابط الأتية، وهي أنه لا يجوز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة حسب الأحوال، وفي حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90 % من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، ووفقًا للقرار يجوز في المبادرات التي يقدمها البنك المركزي المصري لمتوسطي ومحدودي الدخل، أن تشمل النسبة المشار إليها قيمة وديعة الصيانة، إلا إذا تضمنت شروط المبادرة ذلك.

مهلة لإرسال القوام المالية :

هذا وقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة بجلستها المنعقدة، أمس، منح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية مهلة مدتها 15 يومًا، لإرسال قوائمها المالية الربع سنوية.