/673697/رئيس-جامعة-بني-سويف-وكيلا-للعروسة-في-عقد-قران-كريمة-الراحل-عبدالرحمن-سليم

كان ذلك في أمسية جميلة " ليلة يوم الخميس " اي بالأمس من فرح آل سليم بمحافظة بني سويف والذي أقتضاه الواجب ان يكون بمثل الاب في تلك اللحظات المفرحة والتى تتمنى اي عروس ان يكون الاب بجانبها وعدم المفارقة تلك اللحظات التي تجمع العائلة ولكن هذا هو قدر الله .

رئيس جامعة بني سويف وكيلا للعروسة في عقد قران كريمة الراحل عبدالرحمن سليم

وفي توسط كثيرا من الحضور تشرف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، بأن يكون وكيلا للعروس في نوع من الابوة لأبنة زميلة الراحل وتمسك من سيادته بروح المسئولية الأبوية كونه رئيسا للجامعة ، مشيرا للطلاب والاساتذة في اوقات الشدة واللين بالأب الروحي ومدى الترابط الأجتماعي الذي يحسنا عليه الضمير الإنساني والقيم الإيجابية والمبادئ الأخلاقية الحسنة .

طابت الأمسية بحضور كثيرا من عمداء الكليات وأساتذة الجامعات فضلا عن وجود كثيرا من أهالي عموم المحافظة إكرامآ وتكريما لأبنة الدكتور الراحل عبدالرحمن سليم .