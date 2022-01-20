محمود حجازي يعلن عن قصة الجديدة في مسلسل خارج السيطرة.. الجمهور يعلق: "ممثل مختلف كالعادة"

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شوق الفنان محمود حجازي متابعيه قبل عرض قصته الجديدة من مسلسل خارج السيطرة، الذي يقوم ببطولته، وسيبدأ عرضه على منصة شاهد الإلكترونية خلال الأيام القليلة المقبلة.

دوت الخليج

محمود حجازي يعلن عن قصة بتونس عليك

أعلن الفنان محمود حجازي من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، عن موعد بدء عرض القصة الجديدة من مسلسل خارج السيطرة، على منصة شاهد الإلكترونية، وهو 22 يناير، من خلال نشر فيديو تشويقي عن قصة بتونس عليك، الذي يقوم ببطولتها، وعلق عليها:" موظف فندق يقلب ليلة شاب وأخته ١٨٠ درجة، حلقة جديدة وخطيرة من #خارج_السيطرة.. القصة السابعة : بتونس عليك.. 22 يناير.. أعمال شاهد الأصلية"

تفاعل الجمهور مع فيديو محمود حجازي

تفاعل الجمهور مع الفيديو الذي نشره محمود حجازي على حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لحلقة جديدة من قصة بتونس عليك، من مسلسل خارج السيطرة، والذي يقوم محمود حجازي فيها بدور موظف استقبال في أحد الفنادق الصغيرة، ويقوم بأعمكال غريبة مع النُزلاء تُغيير مسار الأحداث، وعلق متابعيه على هذا الفيديو وعبروا عن مدى أنتظارهم لما سيرونه من أداء حجازي في هذا الدور، وقالت أحدهم:" ان شاءالله حلقتنا تكسر الدنيا"، وآخرعلق بما معناه:"ممثل مختلف كالعادة".

محمود حجازي في أبو العروسة

يشارك الفنان محمود حجازي في الجزء الثالث لمسلسل أبو العروسة، الذي سيتم بدء عرضه في الفترة القادمة، بعد مشاركته في الجزئين الماضيين، واللذان حققا نجاحًا واسعًا بين الجمهور، مسلسل أبو العروسة من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، أحمد حاتم، مدحت صالح، نرمين الفقي، أحمد صيام، صفاء الطوخيورانيا فريد شوقي، للمخرج هاني كمال، وهو من الأعمال الدرامية الطويلة التي تتكون من 45 حلقة، وهو مسلسل إجتماعي يناقش قضايا البيت المصري في الطبقة المتوسط بشكل سلسل وحقيقي.

آخر أعمال محمود حجازي

شارك الفنان محمود حجازي في سنة 2021 في عدد من الأعمال الناجح إلى جانب مسلسل أبو العروسة، ومنها: أيام ، بنت السلطان ، حرب أهلية، ولاد ناس.