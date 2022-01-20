/673699/محمد-الشناوي-صائد-الأرقام-القياسية-مع-الفراعنة-في-كأس-أمم-أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وساهم الحارس الدوري محمد الشناوي في صعود مصر لدور الـ 16 للكان الأفريقي بعد المستوى المتميز خلال مباريات الدور الأول وقام بالتصدي للعديد من الهجمات الصعبة.

وشارك محمد الشناوي مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا خلال 7 مباريات فقط طوال تاريخه، وكانت البداية بالبطولة الماضية والتي أقيمت في مصر ولعب 4 مباريات فقط حتى دور الـ 16 قبل المغادرة أمام جنوب أفريقيا في مفقاجأة كبرى.

ولعب الشناوي في البطولة الحالية 3 مباريات تمكن أن يخرج بشباك نظيفة في مبارتين وتلقى مرماه هدف واحد في لقاء الافتتاح أمام نيجيريا.

ودخل مرمى الشناوي في بطولة أفريقيا 2019 هدف واحد فقط وكان أمام منتخب نيجيريا صاحب صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

الشناوي دخل تاريخ كأس أمم أفريقيا لأنه تلقي هدفين فقط خلال 7 مباريات وخافظ على نظافة الشباك في 5 مباريات وهي نسبة كبيرة للغاية ولديه فرصة لزبادة هذا الرقم خلال المباريات المتبقية في كأس أمم أفريقيا.

تريزيجيه: هدف منتخب مصر الفوز بكأس أمم أفريقيا

تحدث محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر، عقب فوز الفراعنة على السودان بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية على قناة “بي إن سبورتس”: " منتخب السودان فريق كبير وقدم مباراة قوية وقدمنا له كل الأحترام، وهدفنا أننا نرجع مصر بالبطولة، ونفوز بيها".

وأكمل:"بنمشي خطوة بخطوة والاداء بيتحسن مع مرور المباريات، والماتشات الجاية هنقدم كورة أفضل ونستطيع أن نفوز بالبطولة ونفرح الشعب المصري”.

وبدأ منتخب مصر اللقاء بهجوم كبير على مرمى السودان، الذي كان مرتبك في أول دقائق اللقاء.

وأضاع منتخب مصر أكثر من فرصة خطيرة، عن طريق مصطفى محمد وعمر مرموش في ظل تألق الحارس محمد مصطفى، الذي بدأ المباراة على حساب علي أبو عشرين .

ونجح محمد عبد المنعم في التسجيل في الدقيقة 35 من رأسية قوية، بعد عرضية متقنة من عبد الله السعيد.

ومع بداية الشوط الثاني ظل منتخب مصر مسيطر على المباراة، وحاولوا أن يسجلوا الهدف الثاني، ولكن تألق الحارس علي أبو عشرين الذي دخل بدلاً من محمد مصطفى الذي خرج للإصابة.

وتراجع أداء الفراعنة من بعد منتصف الشوط الثاني، وحاول منتخب السودان أن يعادل النتيجة واهدر فرصة خيرة في الدقيقة 74 مصطفى غربال، وينجح منتخب مصر في الأخير بالفوز بالمباراة وينجح في التاهل لدور الـ16.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف نيجيريا متصدرة المجموعة بالعلامة الكاملة بتسعة نقاط، وودع المنتخب السوداني البطولة بشكل رسمي بجانب غينيا بيساو بحصدهم نقطة وحيده.