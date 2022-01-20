/673700/رئيس-الوزراء-يستقبل-الأمين-التنفيذي-للجنة-الاقتصادية-والاجتماعية-لغرب-آسيا-الإسكوا

استقبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة "رولا دشتي" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، وفدا رافق لها ضم من القيادات التنفيذية للجنة كلا حضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت، مستشار وزيرة التخطيط للتعاون الدولي.

دوت الخليج

الدكتور مصطفي مدبولي أشاد من جانبه بالتعاون بين مصر و"الإسكوا"، خاصة التعاون الذى تم في إعداد "تقرير التمويل من أجل التنمية الوطني لمصر"، وهو الأول من نوعه على المستوي الوطني، والذي يهدف إلى دراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية لإيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل.

دعم جهود التنمية في مصر

أشارت الدكتورة "رولا دشتي" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، من جانبها أشارت إلى أن زيارتها الحالية تأتي تأكيداً لدعمها لمصر في كافة المجالات ذات الصلة بعمل "الإسكوا"، موضحة أن هناك تطوراً إيجابياً ملحوظاً على الساحة المصرية في مختلف النواحى، على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم حالياً، بما يشجع على دعم جهود التنمية التى تبذلها الدولة المصرية على مختلف المستويات. كما استعرضت "رولا دشتي" مجالات عمل "الإسكوا" الحالية، وعدد من المبادرات التي يمكن التعاون من خلالها، وتضمنت مشروع "مرصد الإنفاق الاجتماعي للدول العربية"، الذي يهدف إلي خلق أداة تدعم الحكومات في ترشيد مكونات الإنفاق لتحقيق أهداف مختلفة، بما في ذلك تقديم خدمات عامة جيدة، واستثمارات اجتماعية، تعزز التنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي، فضلاً عن زيادة النمو الاقتصادي والإيرادات، وتحقيق الاستدامة المالية. "رولا دشتي" أشارت أيضا إلى مبادرة "تطوير مرصد للوظائف في الدول العربية"، لمساعدة الدول على وضع سياسات تقلل من عدم تطابق المهارات مع احتياجات سوق العمل، وتزيد من قابلية التوظيف، فتقيس الطلب على المهارات وتسعى إلى مطابقته مع رأس المال البشري المتاح، فضلاً عن التكيف مع التغيرات المتوقعة في الوظائف والمهارات الناتجة عن التطورات التكنولوجية.

مؤتمر تغير المناخ "COP27"

كما هنأت "رولا دشتي" مصر علي استضافتها المرتقبة للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" في نوفمبر المقبل، معربة عن تطلع "الإسكوا" بالتنسيق مع باقي هيئات الأمم المتحدة المعنية، لتقديم أوجه الدعم الممكن لمصر في هذا الشأن، بما في ذلك الدعم الفني والتقني، فضلاً عن التعاون معها من خلال مجموعة من المبادرات المناخية المقترحة التي سيتم عرضها علي الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لمناقشة إمكانية تطبيقها وفقاً لما يتناسب ورؤيتها.