/673703/تحرير-12-محضر-وضبط-وأدوية-منتهية-الصلاحية-خلال-حملة-للطب-البيطري-بالبحيرة
قام أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالبحيرة بقياده الدكتور احمد عيادة وبالاشتراك مع مديريه التموين ومباحث التموين بعمل حمله تفتيشيه مكبرة بمركزى دمنهور والدلنجات تحيامصر ترصد التفاصيل .
تحرير 12 محضر وضبط وأدوية منتهية الصلاحية خلال حملة للطب البيطري بالبحيرة
أسفرت عن تحرير 7 محاضر بمركز دمنهور عبارة عن لحوم ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن ٣٥٠ كيلوجرام
بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر بالدلنجات عبارة عن لحوم بقري ذبح خارج السلخانة و لحوم مفرومة بدون بيانات بإجمالي وزن ٣٧ كيلوجرام ، كما تم ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية وغير مسجلة بمراكز بيع وتدوال الأدوية البيطرية الغير مرخصة والتي تدار من غير الأطباء البيطريين وتم التعامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين
وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي ضرورة تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم والمطاعم والثلاجات للتأكد من صحة اللحوم المعروضة بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وانها مذبوحه داخل المجازر المعتمده وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحرير 12 محضر وضبط وأدوية منتهية الصلاحية خلال حملة للطب البيطري بالبحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.