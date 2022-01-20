/673703/تحرير-12-محضر-وضبط-وأدوية-منتهية-الصلاحية-خلال-حملة-للطب-البيطري-بالبحيرة

قام أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالبحيرة بقياده الدكتور احمد عيادة وبالاشتراك مع مديريه التموين ومباحث التموين بعمل حمله تفتيشيه مكبرة بمركزى دمنهور والدلنجات تحيامصر ترصد التفاصيل .

تحرير 12 محضر وضبط وأدوية منتهية الصلاحية خلال حملة للطب البيطري بالبحيرة

أسفرت عن تحرير 7 محاضر بمركز دمنهور عبارة عن لحوم ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن ٣٥٠ كيلوجرام

بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر بالدلنجات عبارة عن لحوم بقري ذبح خارج السلخانة و لحوم مفرومة بدون بيانات بإجمالي وزن ٣٧ كيلوجرام ، كما تم ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية وغير مسجلة بمراكز بيع وتدوال الأدوية البيطرية الغير مرخصة والتي تدار من غير الأطباء البيطريين وتم التعامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي ضرورة تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم والمطاعم والثلاجات للتأكد من صحة اللحوم المعروضة بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وانها مذبوحه داخل المجازر المعتمده وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين .