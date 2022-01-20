/673705/وزير-الإسكان-يستعرض-التصميم-المقترح-لإنشاء-مستشفى-متعددة-التخصصات-بالعاصمة-الإدارية-الجديدة

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال اجتماعا عقده مع مسئولى شركة "HKS" أحد أكبر المكاتب الاستشارية في العالم المتخصصة في مجال تصميم المستشفيات والمراكز الصحية، التصميم المقترح لإنشاء مستشفى متعددة التخصصات لتكون قلب المدينة الطبية المخطط لها حديثاً بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسئولى الوزارة، وممثلي شركة "CSCEC" الصينية، التى ستتولى التنفيذ، وفريق العمل المسئول عن المشروع، وعبر الفيديو كونفرانس مسئولى شركة Almada المشغل في مجال الخدمات الصحية.

دوت الخليج

وزير الإسكان، أشار الى أنه تم خلال الاجتماع عرض الأفكار الأولية لتصميم مبني المستشفى متعدد التخصصات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكون أحد أهم المراكز الصحية في مصر والشرق الأوسط، وكذا تم عرض برنامج الأنشطة والمكونات الأساسية للمشروع، وتضمن إضافة للجانب الصحي، عناصر أخرى مثل التعليم والأبحاث المرتبطة بالقطاع الصحي، كما يتضمن البرنامج خدمات التأهيل الصحي والاستفادة من الموقع كجزء من منطقة الأعمال المركزية، والموقع المباشر علي مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، عقب الاجتماع انتقلوا لتفقد أحد المستشفيات في العاصمة الأمريكية واشنطن، والمماثلة للمستشفى المقرر تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع بشكل مباشر على أحدث التكنولوجيات المُستخدمة فى تصميم المستشفيات العالمية، والاستفادة من الخبرات العالمية فى مجال إنشاء وتشغيل المستشفيات.

تحالف عالمي مصرى يضم 3 من كبريات الشركات

وقال وزير الإسكان، إلى أنه سبق توقيع مذكرة تفاهم، لإنشاء وتشغيل وإدارة مستشفى على الطراز العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف عالمي مصرى يضم 3 من كبريات الشركات، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى الجديد 300 سرير، متضمنة 100 سرير للرعاية المركزة، و200 سرير فردي، و10 غرف للعمليات، بالإضافة إلى تقنيات إجراء العمليات الجراحية باستخدام الروبوت، ومعملين للقسطرة القلبية، وبرنامج شامل لعلاج الأورام، مشيرا الى أن إنشاء هذا المستشفي يأتى استكمالاً للجهود المبذولة في توفير جميع الخدمات الرئيسية، وعلى أعلى مستوى، ومن أهمها توفير الخدمات الصحية المميزة، والتي تهدف إلي وضع مصر في مقدمة الدول في مجالات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إنشاء المستشفى على الطراز العالمي

وأضاف الجزار، أن “الإسكان” وفرت قطعة أرض مساحتها 7 أفدنة تقع بالقرب من منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، وستقوم مجموعة Almada بتشغيل وإدارة المستشفى فور الانتهاء من جميع إجراءات الإنشاء، مشيرا الى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستتولى إنشاء المستشفى على الطراز العالمي، بالتعاون مع الشركة الصينية العامة للهندسة والإنشاءات (CSCEC)، بينما ستتولى مجموعة Almada للرعاية الصحية، مهمة التشغيل والإدارة، وهى إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة عمليات الرعاية الصحية الفائقة بأعلي مستوي من التميز في مصر والشرق الأوسط، حيث ستقوم المجموعة بتشغيل المستشفى لمدة 49 عاما قابلة للتجديد، وستكون المستشفى مملوكة للوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويستعين التحالف المسئول عن إقامة وإنشاء وإدارة المستشفي بأعلي مستوي من الإستشاريين العالميين في مجال الإستشارات الهندسية والمعمارية المتخصصة في المجال الطبي، وكذلك الاستعانة بشريك عالمى في المساهمة والاشتراك في وضع المعايير الطبية العالمية والإدارة الطبية لذلك الصرح الطبي العالمي.