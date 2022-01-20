/673712/تعرف-على-غيابات-الأهلي-أمام-المقاولون-العرب-فى-كاس-رابطة-الأندية

بستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق المقاولون العرب، و يستضيف ملعب "الأهلي WE السلام" ، والتي تقام لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في كأس الرابطة المصرية 2022، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويرصد دوت الخليج غيابات الأهلي أمام المقاولون العرب:

ويغيب عن الأهلى لاعبيه الدوليين وهم منتخب مصر محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف، وعلى معلول مع منتخب تونس وأليو ديانج مع منتخب مالي وبدر بانون مع منتخب المغرب، وأكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي

انتهت مباراة الأهلي والإسماعلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وخطف الأهلي تعادل ثمين في آخر دقائق المباراة عن طريق أحمد سيد غريب، بعدما تابع ركلة جزاء من حسام حسن مهاجم النادي الأهلي، وجاء الهدف في الدقيقة 93.

أما فريق الإسماعيلي تقدم بالهدف الأول عن طريق كارميلو قبل مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول، وكانت السيطرة للدراويش خلال أحداث الشوط الأول.

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من اللاعبين الشباب، مع إضافة بعض الخبرات كحسام حسن وعمار حمدي وكريم فؤاد.

مباراة الأهلي والإسماعيلي

أما الإسماعيلي لعب مبارتين وفاز في مباراة أمام سموحة في اللقاء الأول، وتعادل أمام الأهلي .

ويستعد الأهلي في اللقاء القادم في بطولة كأس الرابطة المصرية للعب أمام المقاولون العرب.

أما الإسماعيلي يستعد للعب أمام البنك الأهلي وسوف تقام المباراة يوم الجمعة المقبل.

وفيما يلي الفرق المتواجدة في المجموعة الثانية في كأس الرابطة:

الأهلي، الإسماعيلي، البنك الأهلي، المقاولون العرب، الجونة، وسموحة.

مباريات الأهلي المتبقية في كأس الرابطة:

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

ناشئين الأهلي

ظهرت العديد من المواهب في القاء الماض بين الأهلي والجونة، في أولى لقاءات بطولة كأس الرابطة المصرية، والتي يأتي على رأسها زياد طارق في منتصف الملعب، بجانب محمد مغربي في خط الدفاع.

يذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية "سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة".