/673715/أول-تحرك-برلماني-بشأن-اعتماد-منهج-موحد-لمرحلة-ما-قبل-رياض-الأطفال-بالحضانات

تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة ، طالبت فيه اعتماد منهج قومي موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات التابعة لوزارة التضامنحيث أوضحت عضو مجلس النواب أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وجه أكثر من مرة بأهمية تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة في مرحلة ما قبل رياض الأطفال (٠ - ٤ سنوات) وتطوير شخصية متكاملة للأطفال يُراعى فيها قواعد الصحة والتغذية والتعليم ونماء الشخصية.

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وأكدت أنه من هنا كان لزاما أن يكون هناك منهج قومي موحد لكل الحضانات فى مرحلة ما قبل رياض الأطفال، وأن يكون هناك خطة وإطار عام لمناهج الحضانات، فلا يجوز أن يكون لكل حضانة منهج تربوي تقوم هي بتدريسه، وأكملت منى عبد الله... لا يوجد التزام أو متابعة من جاب الوزارة بشأن مناهج الحضانات ما قبل رياض الأطفال، ولا يوجد منهج موحد، فكل حضانة تقدم ما لديها دون التزام بمنهج قومي موحد.

أول تحرك برلماني بشأن اعتماد منهج موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات

ولفتت إلى أن هذا الأمر يستلزم التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن ووزارة التربية والتعليم بهدف تطوير الحضانات وزيادة أعدادها على مستوى الجمهورية مع إعداد معايير للجودة تعتمد من الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد وطالبت بإعادة النظر فى توحيد المناهج لهذه الحضانات من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية في مصر، من خلال تبنى معايير لجودة خدمات الطفولة المبكرة المقدمة في الحضانات من خلال التعلم وامتلاك المهارات التي تؤهل الطفل لدخول المرحلة الابتدائية واعتماد منهج قومي موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات التابعة لوزارة التضامن، وان يكون هناك تنسيق ومتابعة من وزارة التضامن، والتفتيش على الحضانات للتأكد من تطبيق المنهج الموحد.