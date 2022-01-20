/673716/الأرصاد-تحذر-موجة-قطبية-تجتاح-مصر-و5-درجات-بالصعيد-وسيناء

حذرت هيئة الارصاد الجوية من استمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال الايام القليلة المقبلة، موضحة أنه انخفاضا شديدا في درجات الحرارة تشهده معظم الانحاء خاصة في وسط سيناء وشمال الصعيد، حيث تتراجع درجات الحرارة إلى أقل من 5 درجات مئوية في بعض المناطق بمختلف المحافظات.

دوت الخليج

محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أكد إن مصر ما تشهد في هذا التوقيت من كل عام انخفاضا في درجة الحرارة، حيث تتعرض البلاد لكتلة هوائية اعتدنا إطلاق عليها اسم "نوة الغطاس"، ويعتبر شهر يناير أكثر شهور العام برودة في فصل الشتاء، وأوضح شاهين أن درجات الحرارة في هذا الشهر أقل من معدلاتها نتيجة تأثر مصر بكتل هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا، موضحا أن هذه المناطق في هذه الفترة تكون منخفضة جدا من حيث درجات الحرارة، وتتأثر معظم محافظات مصر بهذه الكتلة وتتسبب في انخفاض الحرارة سواء في فترات النهار أو الليل.

انخفاض درجات الحرارة

وقال شاهين أن المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكوُّن طبقات من السحب ما بين منخفضة ومتوسطة تحجب أشعة الشمس، ما يزيد من انخفاض درجات الحرارة، موضحا أن هذه الكتلة يستمر تأثيرها حتى منتصف الأسبوع المقبل بالإضافة إلى فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة عل مناطق السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة

وأكد مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية أن معدلات انخفاض الحرارة أقل من كل عام لكن بشكل طفيف، ولا يمكن الحكم على فصل الشتاء بشكل كامل لأننا في الشهر الأول منه، ولا يزال هناك شهران آخران، وبالتالي لا يمكن الحكم على فصل الشتاء بصورة عامة أنه أكثر برودة من الأعوام السابقة، لكننا نتأثر بموجات انخفاض ملحوظة في درجات الحرارة، وهو شيء معتاد في معظم فصول الشتاء السابقة خاصة في شهر يناير، موضحا أن محافظات الصعيد عادة ما تشهد كل عام انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، حيث تصل البرودة إلى حد الصقيع في الصعيد ووسط سيناء، ويكون انخفاض درجات الحرارة ملحوظا لا سيما مع غياب أشعة الشمس، حيث تكون درجات الحرارة أقل بكثير من محافظات شمال البلاد، وتصل في الصعيد إلى أقل من 5 درجات مئوية. وطالب محمود شاهين على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في هذه الفترة خاصة في فترات الليل أو الصباح الباكر، مع شرب السوائل الدافئة، مشددا على ضرورة الانتباه إلى تغير الكتلة الهوائية عند الخروج من المنزل .