/673718/رئيس-مجلس-النواب-ينعي-نجل-الدكتور-عبدالمنعم-سعيد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تعزية إلى الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، في وفاه نجله المهندس شادي عبد المنعم سعيد إثر أزمة قلبية مفاجئة.

دوت الخليج

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية " بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى وفاة المغفور له باذن الله المهندس شادي عبدالمنعم سعيد ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح ‏جناته، وأن يلهم أهله وذويه صبر المؤمنين "

رئيس مجلس النواب ينعي نجل الدكتور عبدالمنعم سعيد

وشيعت جنازة الفقيد أمس الأربعاء من مسجد فاطمة الشربلتى بالقاهرة الجديدة، بمشاركة كبيرة من رموز العمل البرلمانى والسياسي، والمفكرين السياسيين، فى الوقت الذى تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ بخالص العزاء للدكتور عبد المنعم سعيد، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بالرحمة ويسكنه فسيح جناته.

مجلس النواب يواصل جلساته الأحد

مجلس النواب يواصل جلساته الأسبوع المقبل بنظر عدد من التشريعات التى تدعم جهود المنظومة السياسية حيث قانون صندوق السياحة والآثار وقانون المنشأت الفندقية كما أنه يناقش مشروع قانون بشأن الضمان لشركة السوبر جيت لتنفيذ مشروع النقل الداخلى بالعاصمة الإدارية الجديدة.