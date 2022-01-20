/673702/طلاب-الصف-الرابع-الابتدائى-يختتمون-امتحانات-الفصل-الدراسي-الأول

اختتمت صباح اليوم الخميس امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي بامتحان مادة الرياضيات ، وذلك في ظل توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للمدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

دوت الخليج

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كانت أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية يوم السبت 15 يناير الحالى، كما أدى الطلاب يوم 16 فى مادتى العلوم والمهارات المهنية، و17 يناير مادتى الدراسات وتكنولوجيا المعلومات، و18 يناير لغة إنجليزية، ومنح الطلاب إجازة يوم 19 يناير، ويوم 20 يناير يمتحن الطلاب فى الرياضيات.

إرسال بنوك الأسئلة لامتحانات الصف الرابع

كما أكدت الوزارة أنه تم إرسال بنوك الأسئلة لامتحانات الصف الرابع الابتدائى للإدارات التعليمية، موضحة أن اللجان الفنية اختارت أسئلة الامتحانات عن طريق التوجيه، والأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى، لافتة إلى أن عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية 20 سؤالًا أما باقي المواد 15 سؤالًا. كأنت امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021-2022، بدأت يوم السبت الموافق 15 يناير الجاري، واستمرت اختبارات الصف الرابع الابتدائي حتى اليوم الخميس الموافق 20 يناير الجاري، فيما كان يوم الأربعاء الموافق 19 عطلة رسمية بمناسبة عيد الغطاس.

وخاض طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي 2022 بجميع محافظات الجمهورية اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021-2022 وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور أوميكرون الجديد.