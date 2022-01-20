مدبولى يبحث موقف تنفيذ مشروعات تنمية الريف المصرى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية الريف المصرى، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد.





وخلال الاجتماع، استعرض عبدالوهاب، تقريرا حول نشاط شركة تنمية الريف المصرى الجديد، أشار خلاله إلى مناطق ومساحات الأراضى المتعامل عليها حاليا، وكذا الجارى ضمها، فى مناطق المغرة، والمنيا، والفرافرة، وتوشكى، والطور، وسيوة، متناولا بيانا تفصيليا حول الموقف التنفيذى لمساحات الأراضى المتعامل عليها، وما يتم استغلاله من تلك المساحات سواء فى الزراعة أو الأنشطة المتنوعة الأخرى، والتى تضم النشاط الحيوانى والداجنى، والتصنيع الزراعى، والاستزراع السمكى، وغير ذلك من الأنشطة.

وتطرق رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى الجديد إلى موقف الآبار بمختلف مناطق الشركة المنفذة منها، والجارى تنفيذها، موضحا أن عددها وصل حتى الآن إلى 2521 بئرا بتلك المناطق، تم اقامتها بواسطة الشركة والمنتفعين بالأراضى، مشيرا فى هذا الصدد إلى المقنن المائى للمساحات المتعامل عليها، والجارى ضمها.

ولفت عبدالوهاب، خلال العرض، إلى موقف المساحات المتعاقد عليها والمسلمة للمنتفعين، مشيرا إلى أن عام 2021 شهد أعلى معدل تسليم للأراضى منذ تأسيس الشركة.

وتناول رئيس الشركة خلال العرض الموقف التنفيذى للبنية التحتية للمساحات المتعامل عليها، وما تم تنفيذه من مقار خدمية لتلبية متطلبات المنتفعين بالأراضى، منوها إلى طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين للأراضى بمساحة 525.654 فدان فى مناطق المغرة، والطور، والمنيا، والمقترحات الخاصة بتغذية الكهرباء لتلك المناطق، إلى جانب الدراسات الخاصة بالتركيب المحصولى لها، والرؤية الاقتصادية ومقتضيات العائد الاقتصادى لها.

واستعرض الموقف المالى الحالى لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والمخطط التنفيذى للأعمال المطلوبة خلال الفترة من 2022 إلى 2024، متناولا ملخصا لما تم إنجازه من أعمال خلال عام 2021، منها تسليم وتشغيل وحدة طب الأسرة بمنطقتى المغرة وغرب غرب المنيا، والانتهاء من تنفيذ رصف 70 كم من الطرق الاسفلتية بمنطقة المغرة، إلى جانب الانتهاء من إنشاء وإعادة تأهيل للمدقات الداخلية بنفس المنطقة بأطوال وصلت إلى 446 كم، فضلا عن تشغيل المناطق الخدمية والتجارية المتكاملة فى منطقتى المغرة وغرب غرب المنيا.

واختتم عبدالوهاب العرض بالإشارة إلى رؤية الشركة المستقبلية، وما تتضمنه من آليات وخطط تسويق للتوسع فى الأراضى المسلمة للمنتفعين، هذا إلى جانب ما يتعلق بمحاصيل التصدير والمحاصيل الاستراتيجية المخطط زراعتها.