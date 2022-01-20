عاجل- التموين تصدر بيانا مهما بشأن المشغولات الذهبية

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن إلغاء التعامل على المشغولات الذهبية التى تم دمغها بالدمغة التقليدية وعدم الاعتراف بها تزامنا مع اعتماد المنظومة الجديدة للدمغ بالليزر.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء التعامل على المشغولات الذهبية التى تم دمغها بالدمغة التقليدية وعدم الاعتراف بها تزامنا مع اعتماد المنظومة الجديدة للدمغ بالليزر، مشددة على أن كل المشغولات الذهبية المدموغة بالدمغات التقليدية المتعارف عليها التى بحوزة التجار والمستهلكين سارية كما هى ومعتمدة من قبل مصلحة الدمغ والموازين التابعة للوزارة ولا تستدعى أى إجراء لاحق عليها، مشيرة إلى أن عملية الدمغ بالليزر تعد عملية تنظيمية لمواكبة التطور التكنولوجى فى الصناعة، ولمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، وتسجيلها على قاعدة بيانات منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، بهدف إحكام الرقابة على هذه الصناعة، ومنع عمليات الغش.

وفى سياق متصل، فإن تغيير نظام الدمغات المعمول به وتغير طابعاته من أحرف قديمة إلى حديثة على مر السنوات السابقة، يعتبر شبه تراث تحتفظ به مصلحة الدمغة والموازين على مر السنين، لكن التحديث ومواكبة التطور التكنولوجى فى الصناعة واستخدام طرق حديثة للدمغ يعتبر إضافة وتطور نوعى مطلوب للمزيد من الدقة وإحكام الرقابة.

وناشد وزارة التموين جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).