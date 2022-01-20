انت الان تتابع تفاصيل خبر أبرز أخبار مصر اليوم توجيهات الرئيس وإصابات كورونا وتأهل مصر وحالة الطقس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نقدم لكم أهم أخبار مصر اليوم التي حدثت الأربعاء 19 يناير 2022، وتهم الكثير من المواطنين المصريين داخل وخارج مصر أبرز تلك الأحداث اليومية التي حدثت هي توجيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل حجم الكثافة البشرية في الأماكن المزدحمة بالمواطنين، كذلك زيادة إصابات كورونا أمس الثلاثاء، وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 ببطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، وطقس اليوم بارد على كافة أنحاء البلاد.

توجيه الرئيس بتقليل حجم الكثافة البشرية في الأماكن العامة

ومن أبزر أخبار مصر اليوم ووفقا لقانون إدارة الأزمات لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وجه السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى في لقاء مع محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية بضرورة تقليل حجم الأعداد البشرية في نطاق المدارس والجامعات والمعاهد والمصالح الحكومية التي تتسم بحجم بشري كبير بسبب إرتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا.

بيان وزارة الصحة المصرية عن إصابات كورونا بمصر يوم الأربعاء 19 يناير

ومن أهم أخبار مصر اليوم هو إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية بيان إصابات ووفيات كورونا عن يوم الأربعاء 19 يناير، حيث سجلت عدد إصابات بلغ 1379 حالة إصابة ثبت إيجابية العينة التي أجريت عليهم من خلال معامل وتحاليل وزارة الصحة في إرتفاع جديد في إعداد الإصابات اليومية، أيضا سجلت عدد 33 حالة وفاة، وبلغ إجمالي أعداد المتعافين 1599 حالة متعافي تم التصريح لهم بالخروج بعد تأكد شفاء حالتهم .

المنتخب المصري يتأهل لدور الـ 16 بهزيمة السودان بهدف نظيف

تمكن المنتخب المصري من تحقيق فوز هام بصعوبة على منتخب السودان بنتيجة 1-0 في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا بدولة الكاميرون، ووصل المنتخب المصري بهذا الفوز كوصيف للمجموعة بـ 6 نقاط، خلف نيجيريا المتصدرة بـ 9 نقاط، في إنتظار مباريات اليوم لتحديد من سيواجه المنتخب المصري من فرق الجزائر وكوديفوار وسيراليون وغينيا الإستوائية.

حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 20 يناير

طبقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية بمصر هناك فرصة اليوم لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وأقصى جنوب البحر الأحمر (حلايب وشلاتين)، وشبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد والأماكن القريبة من المسطحات المائية والزراعية.