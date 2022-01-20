/673717/ياسر-ريان-الهجوم-على-محمد-صلاح-من-الجماهير-غير-مقبول-ومستوى-المنتخب-سيتحسن

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق أن منتخب مصر يواجه نقد شديد غير مبرر خلال الفترة الأخيرة بعد نهاية دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "إذا نظرنا إلى المنتخبات الكبرى مثل الجزائر والسنغال وتونس لا توجد أي انتقادات كما يحدث مع منتخب مصر، والنتائج جيدة حاليا والمستوى سوف يرتفع خلال الفترة المقبلة بشكل طبيعي".

وأكمل "مفهوم كرة القدم تغير حاليا، فالجماهير كانت تريد الفوز على السودان بخماسية وعلى غينيا بيساو برباعية، وهذا الأمر غير مقبول والفرق تحسنت حاليا".

وواصل "متعجب من حالة الهجوم الشديد على محمد صلاح لأن ما يحدث حاليا خارج إطار كرة القدم، فصلاح أفضل لاعب في العالم حاليا والانتقادات غير مفهومة لأنه يعطي ثقل للاعبي منتخب مصر داخل أرض الملعب".

واختتم "مباراة السودان كانت صعبة للغاية بسبب الخشونة الزائدة من اللاعبين تجاه لاعبي مصر ولو كانت المباراة كروية فقط كانت انتهت 5/0 على أقل تقدير".

محمد الشناوي صائد الأرقام القياسية مع الفراعنة في كأس أمم أفريقيا

صعد منتخب مصر لدور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا والمقامة حاليا بالكاميرون.

وساهم الحارس الدوري محمد الشناوي في صعود مصر لدور الـ 16 للكان الأفريقي بعد المستوى المتميز خلال مباريات الدور الأول وقام بالتصدي للعديد من الهجمات الصعبة.

كأس أمم أفريقيا

وشارك محمد الشناوي مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا خلال 7 مباريات فقط طوال تاريخه، وكانت البداية بالبطولة الماضية والتي أقيمت في مصر ولعب 4 مباريات فقط حتى دور الـ 16 قبل المغادرة أمام جنوب أفريقيا في مفقاجأة كبرى.

ولعب الشناوي في البطولة الحالية 3 مباريات تمكن أن يخرج بشباك نظيفة في مبارتين وتلقى مرماه هدف واحد في لقاء الافتتاح أمام نيجيريا.

ودخل مرمى الشناوي في بطولة أفريقيا 2019 هدف واحد فقط وكان أمام منتخب نيجيريا صاحب صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

الشناوي دخل تاريخ كأس أمم أفريقيا لأنه تلقي هدفين فقط خلال 7 مباريات وخافظ على نظافة الشباك في 5 مباريات وهي نسبة كبيرة للغاية ولديه فرصة لزبادة هذا الرقم خلال المباريات المتبقية في كأس أمم أفريقيا.