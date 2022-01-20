/673721/٦٧-ألف-طالبة-وطالبة-بجامعة-سوهاج-يواصلون-أداء-امتحاناتهم-وسط-اجراءات-احترازية

تواصل جامعة سوهاج للاسبوع الثالث على التوالي امتحانات الفصل الدراسي الاول، والتي يؤديها ٦٧ الف طالب وطالبة بكلياتها المختلفة، وسط آليات وإجراءات احترازية مشددة تضمن سلامة وصحة منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين من خطر الاصابة بفيروس كورونا وتحوراته ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تنفذ خطة شاملة قبل وأثناء تلك الامتحانات، اقرت جميع إجراءاتها الاحترازية والوقائية وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة المصرية ، من بينها استخدام الكواشف الطبية على بوابات الحرم الجامعي للكشف على الطلاب والاطمئنان على درجة حرارتهم، وتوفير الكمامات والمطهرات على كل بوابات الدخول، وتوافر الاطقم الطبية للاستعداد لأي من الحالات الطارئة .

٦٧ ألف طالبة وطالبة بجامعة سوهاج يواصلون أداء امتحاناتهم وسط اجراءات احترازية

واضاف عبد الخالق أنه تم تجهيز مخيم متسع فى فناء الجامعة لاستيعاب اعداد الطلاب فى الكليات عالية الكثافة للالتزام بالحد الاقصى للجنة الواحدة بما لا يزيد عن ٢٥ طالب، كما تم وضع جدول امتحانات موزع على فترتين يوميا بحيث لا تجتمع كليتين من الكليات الاربع عالية الكثافة (اداب- تربية- تجارة- حقوق) فى ذات الفترة الامتحانية الواحدة .

وأكد عبد الناصر يسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تطبيق التباعد الجسدي بكل حزم، حيث تم وضع مسافات بينية لا تقل عن متر ونصف بين كل طالب والذي يليه في جميع الاتجاهات وخاصة اللجان أثناء أدائهم لامتحانات، بالإضافة إلى عمليات التعقيم والتطهير والتهوية الدوري لجميع المنشآت والمرافق، وخصة اللجان الامتحانية، مشيرا إلى أنه تم توفير لجان طبية متخصصة داخل الحرم الجامعي للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه، بالإضافة إلى تخصيص لجان جعزل لأداء الامتحانات في حالة وجود اشتباه أي حالة مصابة بين الطلاب .

مركز التدريب على نظم المعلومات

عقد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاََ مع أعضاء مجلس إدارة مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور محمد أبو الحسن مدير المركز، ونخبة من أعضاء مجلس الإدارة.

وقال رئيس الجامعة، أن المركز يهدف إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال شهادة أساسيات التحول الرقمي لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الحالية والمستقبلية لهذا المجال للارتقاء بمستوى الأداء في العملية التعليمية والبحثية والإدارية بالجامعة، بالإضافة إلى تدريب الطلاب والخريجيين على توظيف تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونشر الوعي بثقافة التدريب المستمر لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.