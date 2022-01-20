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أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة من خريجي الأزهر الشريف.
دوت الخليج
فتح باب القبول لخريجي ٩ كليات أزهرية للعمل خطباء مكافأة بالأوقاف
وأوضحت في بيان لها، الخميس، أن التقديم لخريجي الكليات الأزهرية التالية:
"الدعوة، وأصول الدين، والشريعة ، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغات والترجمة، والتربية، والإعلام، والقرآن الكريم".
شروط القبول لخريجي ٩ كليات أزهرية للعمل خطباء مكافأة بالأوقاف
ولفتت إلى أن يجب أن تتوافر في المتقدمين الشروط التالية:
- أن يكون حافظًا للقرآن الكريم، مجيدًا لتلاوته، ملمًا بتفسيره وفهم مقاصده.
- أن يكون متقنًا للغة العربية.
- أن يكون ملمًا بمفاهيم الثقافة الإسلامية مدركًا لواقع العصر.
- أن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.
ودعت وزارة الأوقاف، الراغبين في دخول المسابقة التقدم في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان عبر الرابط التالي:
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