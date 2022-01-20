/673724/زينة-وعاصي-وليلى-طاهر-بينهم-لن-تصدق-أسماء-نجوم-الفن-الحقيقية

حدث جدلًا واسعًا الأيام الماضية؛ بسبب طلب نقابة الموسيقيين من مطربي المهرجانات بتغيير أسماءهم، ونشر أسماء حقيقية لكي يتم تسجيلهم بالنقابة، فأتينا لكم ببعض أسماء المشاهير الحقيقية، التي لا يعرفها الكثيرين.

دوت الخليج يكشف بعض الأسماء الحقيقية للمشاهير

أسماء النجوم الحقيقية

يُغير الكثير من الممثلين والمطربين أسماءهم عند بداية الطريق؛ ليختاروا أسماءًا سهلة وجذابة ليتداولها الناس بسولة فيحصلون على الشهرة، وسوف نرصد لكم عدد منها:

- مدحت صالح اسمه الحقيقي محمد محمود صالح وهبة

- حكيم اسمه الحقيقي عبد الحكيم عبد الصمد كامل.

- أم كلثوم اسمها الحقيقي فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي.

- صباح اسمها الحقيقي جانيت فارغالي

- ليلى مراد اسمها الحقيقي يليان زاكي موردخاي أصولين.

- شادية اسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال شاكر.

الأسماء الحقيقية لبعض نجوم الفن القديم

- ليلى طاهر اسمها الحقيقي شرويت مصطفى إبراهيم فهمي.

- نادية لطفي اسمها الحقيقي بولا محمد لطفي شفيق.

- زيزي البدراوي اسمها الحقيقي فدوى جميل عبدالله البيطار.

- مديحة يسري اسمها الحقيقي غنيمة خليل حبيب.

- ماجدة اسمها الحقيقي عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن.

- هدى سلطان اسمها الحقيقي بهيجة عبد السلام عبد العال.

- إيمان اسمها الحقيقي إليزابيث طاوروس سركسيان.

- نورا اسمها الحقيقي قدرية مصطفى قدري.

- بوسي اسمها الحقيقي صافيناز مصطفى قدري.

- نجلاء فتحي اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء حسين أحمد فتحي.

- عمر الشريف اسمه الحقيقي ميشيل ديمتري شلهوب.

الأسماء الحقيقية للفنانات الإستعراضيات

- تحية كاريوكا اسمها الحقيقي بدوية محمد علي النيداني.

- سامية جمال اسمها الحقيقي زينب خليل إبراهيم محفوظ.

- نجوى فؤاد اسمها الحقيقي عواطف محمد عجمي بيومي.

- فيفي عبده اسمها الحقيقي عطيات عبد الفتاح إبراهيم عبده.

- لوسي اسمها الحقيقي أنعام سعد محمد عبدالوهاب.

بعض أسماء نجوم الفن الكبار

- كمال أبو رية اسمه الحقيقي عبد الرحيم كمال عبده أبو رية.

- نور الشريف اسمه الحقيقي محمد جابر محمد عبد الله.

- حمدي الوزير اسمه الحقيقي أحمد سيد أحمد الوزير.

- حسين فهمي اسمه الحقيقي محمد حسين فهمي محمود.

- لبلبة اسمها الحقيقي ينوشاكا مانول كوبليان.

- ناهد شريف اسمها الحقيقي سميحة محمد زكي النيال.

- جاء الجداوي اسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي.

- خيرية أحمد اسمها الحقيقي سمية أحمد إبراهيم.

- ميمي جمال اسمها الحقيقي أمينة مصطفى جمال.

- كريمة مختار اسمها الحقيقي عطيات محمد البدري.

- يسرا اسمها الحقيقي سيفين محمد حافظ نسيم.

- سوسن بدر اسمها الحقيقي سوزان أحمد بدر الدين أبو طالب.

الأسماء الحقيقية للنجوم الشباب

- زينة اسمها الحقيقي وسام رضا إسماعيل الدجوي.

- آيتن عامر اسمها الحقيقي سمر أحمد محمد عبدالغفار عامر.

- مي عزالدين اسمها الحقيقي ماهيتاب حسين عز الدين وهبي.

- يارا اسمها الحقيقي كارلا نزيه البرقاشي.

- وائل كفوري اسمه الحقيقي ميشال أميل كفوري.

- عاصي الحلاني اسمه الحقيقي محمد مزين الحلاني.

لم يتوقف استخدام الأسماء المستعارة عند هذا الحد، ولكن مازال كل الأجيال يستخدمون هذا المنوال.

أقرأ أيضًا..

هل نقابة الموسيقيين وصلت لحل في أزمة مطربي المهرجانات بتغيير اسمائهم؟.. تعرف على التفاصيل

تغيير أسماء مطربي المهرجانات

يشار إلى أن محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، كشف عن شروط النقابة التى وجهتها لمطربى المهرجانات لتغير أسمائهم، بعد إحداث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى أنها ليست مخصصة للمطربين الشعبين، بل هو أمر طبيعي مطبق على الجميع، وأن هناك فنانين قاموا بتغيير اسمائهم إلى اسم فني مناسب.