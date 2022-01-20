5ملفات رئيسية تتصدر المباحثات.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس كوريا الجنوبية بقصر الاتحادية

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، اليوم الخميس، مون جيه إن، رئيس كوريا الجنوبية، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين، وتم استعراض حرس الشرف.

دوت الخليج

كان رئيس كوريا الجنوبية مون جيه وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، ، فى زيارة هى الأولى لرئيس كورى جنوبى إلى مصر منذ نحو 16 عاما، والتي ستستمر حتى الجمعة، ضمن جولة له بالشرق الأوسط شملت الإمارات والسعودية.

زيارة الرئيس الكوري الأولى خلال 16 عاما

السفير الكوري بالقاهرة، هونج جين ووك، أكد إن زيارة الرئيس الكوري "مون جيه" تعد الأولى لرئيس كوري خلال 16 عاما، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الكوري لمصر هدفها متابعة المشروعات القائمة وأيضاً مناقشة المشروعات المستقبلية بين البلدين. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس كوريا الجنوبية مون جيه بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لمصر وكوريا الجنوبية، كما التقطت الصور التذكارية للرئيسين.

جلسة مباحثات لأهم الملفات

وتتناول جلسة المباحثات المصرية الكورية الجنوبية عدد من الملفات الهامة على رأسها : تطوير العلاقات التجارية في ضوء سلسلة المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في كافة أرجاء مصر وما توفره من فرص استثمارية وتجارية واعدة، خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، خاصة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحراك تنموي شامل، مما يفتح آفاقا جديدة متعددة للتعاون الاستثماري بين البلدين. التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية. التوافق حول زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين من البلدين ورفع مستوى آليات التعاون المشترك، وكذلك تبادل الخبرات من خلال السلطات الصحية في البلدين، لتعزيز الجهود في مكافحة فيروس كورونا المستجد إطلاق العلاقات لآفاق تتعلق في المرحلة القادمة بالصناعات الخضراء وبالطاقة المتجددة والتعاون في مشروعات كبرى تتعلق بالكثير من المجالات، ومن بينها تطوير السكك الحديدية وكذلك السيارات الكهربائية ومشروعات تحلية مياه البحر، والصناعات الإلكترونية، لاسيما بعد اختيار شركات كورية كبرى لمصر كمحطة رئيسية لتوريد إنتاجها وتصديره لكافة دول العالم، لتصنع مصر بأيدي مصرية وتصدر بتكنولوجيا كورية.