/673726/بالتوازي-مع-بيان-النيابة-العامة-حماة-وطن-يتقدم-بتعديلات-لتغليظ-عقوبة-انتهاك-حرمة-الحياة-الخاصة

اعلن النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنتهاء الحزب وهيئته البرلمانية من مشروعي قوانين بشأن تغليظ عقوبات انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد بها، والابتزاز ومعالجة القصور التشريعي بشأن عقوبة متسببي الانتحار في ظل انتشار ظاهرة الانتحار والقتل بسبب انتهاك حرمة الحياة الخاصة وابتزاز الغير خاصة فيما يترتب عليه من ازهاق لأرواح، واعتزام الحزب تقديمه الاسبوع المقبل.

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كما اعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن النائبة مارثا محروس عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وممثل للحزب في تنسيقية شباب الاحزاب قد اجتمعت مع الفريق التشريعي للحزب وتناولت هذا الملف في الجلسات الاخيره للمجلس وقد انتهى الاجتماع الى تقديم تعديلين تشريعيين احدهما في قانون الجرائم الإلكترونية تتقدم به النائبة مارثا محروس والاخر في قانون العقوبات يتقدم به رئيس الهيئة البرلمانية احمد بهاء شلبي.

تغليظ عقوبة جرائم انتهاك الحياة الخاصة

يذكر أن النيابة العامة، أهابت بالمشرع المصري إلى إعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته، كمثل حالة المجني بسنت ضحية الابتزاز الالكتروني، وكذا النظر في تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال بعدما لاحظت في تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها بين الكافَّة دون قيود.

يذكر انه بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تعزية إلى الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، في وفاه نجله المهندس شادي عبد المنعم سعيد إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية " بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى وفاة المغفور له باذن الله المهندس شادي عبدالمنعم سعيد ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح ‏جناته، وأن يلهم أهله وذويه صبر المؤمنين "