هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير بملابس قصيرة

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دوت الخليج

هيفاء وهبي في جلسة تصوير جديدة

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جلسة تصوير جديدة لها، وذلك في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكانت ترتدي بلوزة بيضاء وتنورة سوداء ومعطف أسود، وذلك أثناء تواجدها في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وكتبت: "أعرف انكم افتقدتوني".

تعليقات الجمهور على اطلالة هيفاء وهبي الأخيرة

وتلقت الفنانة هيفاء وهبي العديد من التعليقات الإيجابية على آخر ظهور لها، إذ أن الجمهور تفاعل مع الصور وكتبوا لها: "بتعرفي قد ايه بحبك"، ومن التعليقات أيضًا التي تلقتها هيفاء وهبي: "بحب فيكي انك بتعرفي إنه اشتقنالك كثير"، وأيضًا جاء لها تعليق: "ليش بتطولي الغيبة وبتعملي فينا هيك".

خطوبة شقيقة هيفاء وهبي

احتفلت الفنانة هيفاء وهبي بخطوبة شقيقتها هناء وهي اختها الصغيرة وكان يبدو عليها التأثر الكبير والفرحة وذلك وسط أجواء دافئة بحضور الأهل والأصدقاء وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت.

وظهرت هيفاء وهبي في سعادة بالغة ورقصت على أنغام الموسيقي، وكانت ترقص وسط الحضور في الحفل، وزغردط لأختها "هناء" في دلالة منها على سعادتها البالغة بها والاحتفال بخطوبتها.

أعمال هيفاء وهبي الأخيرة

الجدير بالذكر أن الفنانة هيفاء وهبي نشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، صورة لسيناريو فيلم جديد لها يحمل اسم "فوق برج ايفل"، وعلقت قائلة: "مضيت عقد الفيلم الجديد مع الأستاذة ريمون رمسيس، وأحمد خالد موسى، وهنبدأ تصوير أول أيام السنة الجديدة في باريس.. الله يتمم على خير".

أبطال فيلم فوق برج إيفل

يشارك في فيلم فوق برج إيفل العديد من الفنانين منهم مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ومحمد سلام، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

قصة فيلم فوق برج إيفل

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي واجتماعي، وسيتم تصوير معظم مشاهدة بالعاصمة باريس في فرنسا، بداية عام 2022.