/673728/ياسر-ريان-لاعبو-السودان-تعمدوا-إصابة-لاعبي-منتخب-مصر-ويجب-دعم-كارلوس-كيروش

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن لاعبي منتخب مصر كانت تخشى من الإصابات بسبب طريقة لعب منتخب السودان الغير جيدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "لعبت مباريات عديدة أمام منتخب السودان والفرق السودانية والمعروف عنهم دائما الخشونة الزائدة خلال المباريات، وكان الأهم في مباراة أمس الحفاظ على اللاعبين من التعرض للإصابات".

وتابع "من يلعب على الفوز باللقب لا يهم الصعود مركز أول أو وصيف، واسم منتخب مصر كبير ويكفى أمام الجميع، وكل المنتخبات تخشى مواجهة الفراعنة في البطولة وليس العكس".

وأكمل "أتمنى أن الانتقادات تهدأ لنهاية مشوار منتخب مصر في كأس أفريقيا فيكفي المحللين الذين يتحدثوا عن سوء مستوى اللاعبين وأيضا بعض الجماهير، وكل هذه الأمور تصل إلى اللاعبين وتسبب أمور سلبية ودوافع سيئة للفترات المقبلة".

واختتم "مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تمهيدية، والأهم التركيز في المباريات القادمة، وتصريحات كيروش عقلانية ويجب دعم الجميع".

ياسر ريان: الهجوم على محمد صلاح من الجماهير غير مقبول.. ومستوى المنتخب سيتحسن

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق أن منتخب مصر يواجه نقد شديد غير مبرر خلال الفترة الأخيرة بعد نهاية دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "إذا نظرنا إلى المنتخبات الكبرى مثل الجزائر والسنغال وتونس لا توجد أي انتقادات كما يحدث مع منتخب مصر، والنتائج جيدة حاليا والمستوى سوف يرتفع خلال الفترة المقبلة بشكل طبيعي".

كأس أمم أفريقيا

وأكمل "مفهوم كرة القدم تغير حاليا، فالجماهير كانت تريد الفوز على السودان بخماسية وعلى غينيا بيساو برباعية، وهذا الأمر غير مقبول والفرق تحسنت حاليا".

وواصل "متعجب من حالة الهجوم الشديد على محمد صلاح لأن ما يحدث حاليا خارج إطار كرة القدم، فصلاح أفضل لاعب في العالم حاليا والانتقادات غير مفهومة لأنه يعطي ثقل للاعبي منتخب مصر داخل أرض الملعب".

واختتم "مباراة السودان كانت صعبة للغاية بسبب الخشونة الزائدة من اللاعبين تجاه لاعبي مصر ولو كانت المباراة كروية فقط كانت انتهت 5/0 على أقل تقدير".