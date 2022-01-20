تعرف على ترتيب جدول الدوري الإسباني 2022

حقق ريال مدريد الفوز على برشلونة بنتيجة 3/2 بالوقت الإضافي بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل، ضمن مباراة قبل نهائي السوبر الإسباني على ملعب " الملك فهد الدولي" بالمملكة العربية السعودية.

ويرصد دوت الخليج ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 49 نقطة

2- إشبيلية45 نقطة

3 - ريال بتيس 37 نقطة

4- أتيليتكو مدريد 33 نقطة

5 -ريال سوسيداد 33 نقطة

6- برشلونة 32 نقطة

7- رايو فاليكانو 31 نقطة

8- فياريال 29 نقطة

9-فالنسيا 29 نقطة

10-أتليتك بيلباو28 نقطة

11-إسبانيول 27 نقطة

12- سيلتا فيجو 26 نقطة

13-أوساسونا 25 نقطة

14-غرناطة 23 نقطة

15- إلتشيه 22نقطة

نتيجة مباراة ريال مدريد السابقة

الجدير بالذكر أن ريال مدريد تأهل إلى دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على ديبورتيفو ألكويانو بنتيجة 3-1، في المقابل تخطى فريق إلتشي عقبة دور الـ32 بإقصاء ألميريا بهدفين مقابل هدف.

حقق ريال مدريد الفوز، على اتليتك بلباو، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في نهائي السوبر الإسباني 2021، والتي شهدت عليه الأراضي السعودية.

نجح ريال مدريد من تسجل الهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الـ 38 من عمر اللقاء، عن طريق الكورواتي لوكا مودريتش، من خلال كرة من الجانب الأيمن، يسكنها الشباك على يسار حارس بلباو.

أكد الفرنسي كريم بنزيما على نتيجة المباراة، بالهدف الثاني في المباراة، في الدقيقة الـ 52 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها، بعد خطاء مدافع بلباو.

تحصل البرازيلي إيدر ميليتاو، على بطاقة حمراء مباشرة، في نهاية المباراة، بعد تدخل قوى منه على مهاجم بلباو، داخل منطقة الجزاء ليهدي ركلة جزاء للخصم، ويغادر أرضية الملعب.

تألق ديبوه كورتوا حارس ريال مدريد في اللحظات الأخيرة من المباراة، في التصدي لركلة جزاء ويحافظ على نظافة شباكة بالسوبر الإسباني.

تشكيل ريال مدريد للمباراة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ميليتاو، دافيد ألابا، فيرلين ميندي، لوكاس فاسكيرز

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، رودريجو

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

الجدير بالذكر أن حقق ريال مدريد الفوز على برشلونة بنتيجة 3/2 بالوقت الإضافي بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل، ضمن مباراة قبل نهائي السوبر الإسبانيعلى ملعب " الملك فهد الدولي" بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ ريال مدريد اللقاء بهجوم كبير على مرمى برشلونة وهدد مرماهم في أكثر من كرة عن طريق أسينسيو وكريم بنزيما، بينما حاول برشلونة على فترات واللعب على المرتدات.