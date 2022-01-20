/673734/محافظ-البحيرة-بتفقد-اعمال-تبطين-ترعه-جنابيه-الشرقيه-بتكلفة-54-مليون-جنيه-بإيتاي-البارود

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة تحيامصر ترصد التفاصيل .

مشيرًا إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي .

حيث تم خلال الثلاثة أعوام الماضية وبدعم وتوجيهات السيد الرئيس الذى يولي المحافظة إهتماماً كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع، تنفيذ أكثر من 3528 مشروع على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تتجاوز 72 مليار جنية حيث تم الإنتهاء من 2844 مشروع بتكلفة 38 مليون جنيه وجارى العمل بعدد 684 مشروع بتكلفه 34 مليار جنيه

جاء ذلك فى مستهل جولته اليوم بمركز ومدينة إيتاى البارود لتفقد وافتتاح عدد 4 مشروعات تتجاوز قيمتها 105 مليون جنيه

محافظ البحيرة بتفقد اعمال تبطين ترعه جنابيه الشرقيه بتكلفة 54 مليون جنيه بإيتاي البارود

حيث بدأ اللواء هشام آمنه بتفقد ترعه جنابيه الشرقيه فم ساحل مرقص أول طريق التوفيقيه شبراخيت بمركز ايتاى البارود بطول 13 كم والجاري تبطينها بتكلفة إجمالية 54 مليون جنية وتم تبطين 2.5 ومن المقرر الانتهاء منها فى 14/9/2022م

مشيرا ان البحيرة مخصص لها خلال ١٧٠٠ كم تبطين خلال المرحلة الحالية منهم ٦٢٥ كم بالمرحلة الأولى تم الإنتهاء من تنفيذ ٣٦٢ كم بتكلفة ١.١ مليار جنية

و أكد المحافظ على أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف والذى يأتى من أولويات المحافظة لتقليل الفاقد من المياه وضمان وصولها إلى نهايات الترع دون عوائق وتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه.

مشيرا إلى أن البحيرة وضعت خطه عاجلة للحفاظ على مياه نهر النيل واستثمار المياه بشكل أمثل لكونها محافظة زراعية من الدرجة الأولى وذلك من خلال تبطين الترع بالمحافظة.

رافق اللواء المحافظ خلال الجولة المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام وم محمد هلال وكيل وزارة الرى وأ أكرم بدوى نائب رئيس مدينة ايتاى البارود وعددا من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية