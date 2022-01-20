ياسر ريان: أشكر الجماهير المصرية على دعم المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا.. وينصح كارلوس كيروش

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أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق أن هناك خلاف على طريقة لعب كارلوس كيروش مع منتخب مصر وهي غير مفهومة في بعض الأحيان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "الخلاف الوحيد بين نجوم الكرة المصرية وكارلوس كيروش هي طريقة اللعب التي لا تتناسب مع لاعبي منتخب مصر خاصة في خط الوسط، فدور عبد الله السعيد غير مفهوم مع المنتخب ويجب على المدرب أن يلعب بطريقة 4/2/3/1 وهي الأنسب للجيل الحالي ومفهومة للجميع".

وتابع "ليس هناك أي تنظيم في الشكل الهجومي لمنتخب مصر، أما خط الدفاع فالجميع يقدم مستويات ممتازة بجانب محمد الشناوي، ونفس الأمر للثنائي عمرو السولية ومحمد النني".

وواصل "خط الهجوم مختلف والشكل غير مفهوم، والكرات الثابتة بها مشكلة مع منتخب مصر فيتواجد عليها عبد الله السعيد ومحمد صلاح وليس هناك أي تكتيك في هذا الأمر".

واختتم "بشكر جماهير مصر الداعمة للمنتخب في البطولة والسفر خلال المباريات، وعن عدم تواجد أحمد سيد زيزو في المباراة هي وجهة نظر فنية، واللاعب قدم مباريات جيدة وأنصح عمر مرموش باللعب الجماعي والابتعاد عن الفردية ورمضان صبحي لاعب مميز".

ياسر ريان: الهجوم على محمد صلاح من الجماهير غير مقبول.. ومستوى المنتخب سيتحسن

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق أن منتخب مصر يواجه نقد شديد غير مبرر خلال الفترة الأخيرة بعد نهاية دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "إذا نظرنا إلى المنتخبات الكبرى مثل الجزائر والسنغال وتونس لا توجد أي انتقادات كما يحدث مع منتخب مصر، والنتائج جيدة حاليا والمستوى سوف يرتفع خلال الفترة المقبلة بشكل طبيعي".

كأس أمم أفريقيا

وأكمل "مفهوم كرة القدم تغير حاليا، فالجماهير كانت تريد الفوز على السودان بخماسية وعلى غينيا بيساو برباعية، وهذا الأمر غير مقبول والفرق تحسنت حاليا".

وواصل "متعجب من حالة الهجوم الشديد على محمد صلاح لأن ما يحدث حاليا خارج إطار كرة القدم، فصلاح أفضل لاعب في العالم حاليا والانتقادات غير مفهومة لأنه يعطي ثقل للاعبي منتخب مصر داخل أرض الملعب".

واختتم "مباراة السودان كانت صعبة للغاية بسبب الخشونة الزائدة من اللاعبين تجاه لاعبي مصر ولو كانت المباراة كروية فقط كانت انتهت 5/0 على أقل تقدير".