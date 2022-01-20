/673737/محافظ-البحيرة-يفتتح-عدد-من-المشروعات-القومية-والخدمية-بإيتاي-البارود

واصل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة جولته الميدانية اليوم بمركز و مدينة ايتاي البارود لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات القومية والخدمية والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ تحيامصر ترصد التفاصيل.

حيث قام المحافظ بتفقد ترعة الضاهري الشرقي وقاميش بقرية نكلا العنب والجاري تبطينها بطول 12 كم بتكلفة إجمالية بلغت 39 مليون جنيه حيث تم تبطين 1.8 كم ومن المقرر الإنتهاء منها في 16/10/2022.

محافظ البحيرة يفتتح عدد من المشروعات القومية والخدمية بإيتاي البارود

و أكد المحافظ على أن مشروع تبطين الترع والمصارف من المشروعات القومية الحضارية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة والذي يستهدف تطوير منظومة الرى وتقليل الفاقد من المياه وضمان وصول المياه الي المناطق المحرومة فى نهايات الترع دون عوائق.

مشيرا إلى أن البحيرة وضعت خطه عاجلة للحفاظ على مياه نهر النيل واستثمار المياه بشكل أمثل لكونها محافظة زراعية من الدرجة الأولى وذلك من خلال تبطين الترع بالمحافظة حيث يبلغ إجمالى عدد الترع والمصارف بنطاق المحافظه 1460 ( 796 ترعه و620 مصرف) باجمالى اطوال 7040 كم.

كما بلغ عدد الترع الجاري تبطينها والمقترح تبطينها في المرحلة الأولى والثانية حوالى 625 ترعه باجمالى اطوال 1700 كم وبتكلفه إجمالية 5مليار و500 مليون جنيه بالإضافة الي انه جاري العمل بعدد 130 مشروع بقطاع الري وتبطين الترع بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه.

مشيرا الى ان المشروع القومى لتأهيل الترع سيحقق العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى ، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع وإزالة الحشائش ، ومنع إلقاء المخلفات ، وتحقيق المردود البيئى والجمالى والتأثير الإيجابي علي الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض .

مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

ووجه آمنة بضرورة تضافر كافة الجهود لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الترع والمصارف خاصة التي تم تأهيلها وتبطينها وحل مشكلة نواتج تطهير الترع وتعظيم دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال جمع ونقل ومعالجة المخلفات والقمامة للمشاركة في تطبيق منظومة الجمع المنزلي.

من الجدير بالذكر انه قد تم اختيار محافظة البحيرة كنموذج تجريبي للتطبيق بعمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف وإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية، والتعامل مع المخلفات التي يتم القائها في تلك المجاري.

بالاضافة الى تنفيذ النموذج التجريبي، بترعة الضاهري الشرقي لتنفيذ عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في حل المشكلات الخاصة بالتعامل مع نواتج تطهير الترع والمصارف، وما يتراكم من مخلفات عقب عمليات التطهير.

رافق اللواء المحافظ خلال الجولة المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام وم محمد هلال وكيل وزارة الرى واللواء وحيد الحضرى رئيس مدينة شبراخيت وأ أكرم بدوى نائب رئيس مدينة ايتاى البارود وعددا من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.