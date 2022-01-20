مؤسس "أمهات مصر": رياضيات رابعة إبتدائي أسعد الطلاب.. وعلى الطلاب الإستمتاع بالإجازة

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دوت الخليج

وأضافت عبير، أن الإتحاد رصد ردود أفعال أولياء أمور الطلاب في مختلف المحافظات، حيث أكدوا سعادة أبنائهم عقب خروجهم من أداء الإمتحان في جميع المحافظات، لافته إلي أن إمتحان الرياضيات اليوم هو آخر إمتحان لطلاب الصف الرابع الإبتدائي. ووجهت عبير حديثها لأولياء أمور الطلاب، قائله: "عملتم مجهود عظيم وكبير مع أبنائكم، وهذا ليس غريب عليكم، وحاولوا تجعلكم ولادكم يستمتعوا بالإجازة علشان يستعدوا بنشاط وشغف لدخول الفصل الدراسي الثاني بكل نشاط وحيوية". كان تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، انتهوا اليوم الخميس الموافق 20 يناير، من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 -2022 بجميع محافظات الجمهورية، حيث أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي اليوم امتحان مادة الرياضيات، في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، والذي أداه الطلاب في توقيت واحد على مستوى الجمهورية بنظام التعليم الجديد. امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022 لطلاب الصف الرابع الابتدائي، كانت قد بدأت يوم السبت الماضي، للمرة الأولى بالنظام التعليمي الجديد، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة لمنع انتشار فيروس كورونا.

الإجراءات الاحترازية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم التنبيه على المديريات التعليمية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يوميًّا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية، واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

قرارات وزير التعليم

وأشارت وزارة التربية والتعليم أن مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها تتولى أعمال امتحانات الصف الرابع الابتدائي التي تُعقد داخل المدارس موضحة أن موجِّهي المواد الدراسية في كل إدارة تعليمية يتولون وضع امتحان موحَّد لطلاب الصف الرابع الابتدائي على مستوى الإدارة، فمثلًا موجِّه أول مادة اللغة العربية يضع امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائي على مستوى الإدارة التعليمية، كما أنه يتم وضع الامتحانات وفقًا لمواصفات حدَّدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.