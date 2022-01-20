البيئة: نثمن دور البورصة وسعيها لوضع حلول مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية لعرض دور البورصة فى المساهمة فى مواجهة قضية التغيرات المناخية، خصوصا فى ظل استعدادت مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ وذلك بحضور وفد من قيادات ومسؤولى البورصة المصرية.





وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع عن سعادتها بإهتمام كافة الجهات بالدولة بموضوع التغيرات المناخية بل وسعيهم تجاه تبنى أنشطة ومشروعات تتماشى مع التوجه الدولى نحو الأقتصاد الأخضر والمستدام، مشيرة إلى أن فكرة انشاء منصة لتسويق مفوضات الكربون فى مجملها فكرة جيدة سيتم دراستها وعمل مقترح بها يتم عرضه على المجلس الوطنى للتغيرات المناخية لإبداء الرأى فى إمكانية التنفيذ والبدء فى هذه المنصة.

وأشارت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى أهمية تنامى وعى الشركات والجهات على مستوى العالم بضرورة الحفاظ على البيئة والعمل على التخفيف من الانبعاثات الكربونية لمواجهة التغيرات المناخية التى باتت تأثيراتها جلية أمام أعين الجميع، مما يتطلب تضافر الجميع لمواجهة تلك المشكلة التى يتعرض لها العالم بأثره سواء دول متقدمة أو نامية فالكل أصبح أمام المسئولية والخطر يداهم الجميع.

وأكد الدكتور محمد فريد تطلع البورصة إلى تنفيذ عدد من الأدوار والمسؤوليات للمساهمة فى مواجهة التغيرات المناخية، خصوصا فى ظل احتياج كل الدول إلى إيجاد حلول وطرق لتمويل المشروعات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، إذ استعرض رغبته فى تنفيذ منصة يمكن من خلالها تسويق خفوضات الكربون الناتجة من تنفيذ مشروعات تحت آليات أسواق الكربون التى تمت الموافقة عليها تحت مظلة اتفاقية باريس.