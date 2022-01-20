عاجل- السيسى ونظيره الكورى الجنوبى يشهدان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون

جدة - نرمين السيد - واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، بقصر الاتحادية، فى مستهل زيارته الرسمية للقاهرة. وأُجريت مراسم الاستقبال الرسمى لرئيس كوريا الجنوبية، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين. ورحب رئيس كوريا الجنوبية بعدد من الوزراء وكبار مسؤولى الدولة، كما رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالوفد المرافق للرئيس مون جيه إن.

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