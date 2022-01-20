الصحة: 12 سببا تمنعك من الحصول على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحة، فى تعليق على أحد المتابعين عبر صفحتها على فيسبوك، إن موانع أخذ اللقاح تأتى على النحو التالى:

1- إذا كان الشخص يعانى اليوم أو خلال العشرة أيام الماضية من أى من هذه الأعراض:

- حمى.

- آلام فى العضلات والجسم.

- التهاب الحلق.

- سعال.

- فقدان حاسة الشم والتذوق.

- الغثيان والقيء.

- ضيق التنفس.

- احتقان/ سيلان الأنف.

- الإسهال.

- الصداع.

2- إذا كان المواطن مصابا بفيروس كورونا، فإنه ينبغى تأجيل التطعيم بعد مرور 28 يوما من التعافى.

3- إذا كان المواطن تلقى أى تطعيمات فى غضون 14 يوما (مثل تطعيم الأنفلونزا الموسمية).​