الصحة: 12 سببا تمنعك من الحصول على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحة، فى تعليق على أحد المتابعين عبر صفحتها على فيسبوك، إن موانع أخذ اللقاح تأتى على النحو التالى:
1- إذا كان الشخص يعانى اليوم أو خلال العشرة أيام الماضية من أى من هذه الأعراض:
- حمى.
- آلام فى العضلات والجسم.
- التهاب الحلق.
- سعال.
- فقدان حاسة الشم والتذوق.
- الغثيان والقيء.
- ضيق التنفس.
- احتقان/ سيلان الأنف.
- الإسهال.
- الصداع.
2- إذا كان المواطن مصابا بفيروس كورونا، فإنه ينبغى تأجيل التطعيم بعد مرور 28 يوما من التعافى.
3- إذا كان المواطن تلقى أى تطعيمات فى غضون 14 يوما (مثل تطعيم الأنفلونزا الموسمية).
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