البحوث الإسلامية: قوافل توعية داخلية تجوب القاهرة والدقهلية

جدة - نرمين السيد - نظمت منطقة وعظ القاهرة قافلة توعوية إلى مناطق متنوعة داخل مدينة القاهرة الجديدة، وذلك ضمن فعاليات التوعية المجتمعية الشاملة التى ينفذها مجمع البحوث الإسلامية لتوعية الناس بجميع القضايا المهمة التى تمس المجتمع المصرى والمفاهيم المرتبطة بهذه القضايا بما يدعم جانب الوعى فى المجتمع ويقلل من انتشار الفهم المغلوط بين الناس.





وأجرى أعضاء القافلة زيارة للكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية،ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات، تناولوا خلالها الحديث عن القيم الأخلاقية والمجتمعية، وسبل ترسيخها فى المجتمع، والتوعية بالعديد من القضايا المهمة التى تشغل بال المواطنين، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة بصورة سهلة مبسطة.

والتقى أعضاء القافلة -وفق بيان اليوم- خلال جولتهم عددا من المسئولين فى جهاز المدينة لبحث التعاون المشترك وتنسيق تنفيذ برامج التوعية فى الأماكن المختلفة داخل المدينة.

كما نظمت منطقة وعظ الدقهلية قافلة توعوية داخلية إلى مركز ومدينة طلخا، ضمت عددا من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف؛ وقام خلالها أعضاء القافلة بزيارة دار تحسين الصحة النسائية بـ"طلخا"، ودار الصفا للأيتام، كما شملت جولة القافلة زيارة بعض المؤسسات والمصالح الحكومية.