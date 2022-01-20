وأجرى أعضاء القافلة زيارة للكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية،ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات، تناولوا خلالها الحديث عن القيم الأخلاقية والمجتمعية، وسبل ترسيخها فى المجتمع، والتوعية بالعديد من القضايا المهمة التى تشغل بال المواطنين، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة بصورة سهلة مبسطة.
والتقى أعضاء القافلة -وفق بيان اليوم- خلال جولتهم عددا من المسئولين فى جهاز المدينة لبحث التعاون المشترك وتنسيق تنفيذ برامج التوعية فى الأماكن المختلفة داخل المدينة.
كما نظمت منطقة وعظ الدقهلية قافلة توعوية داخلية إلى مركز ومدينة طلخا، ضمت عددا من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف؛ وقام خلالها أعضاء القافلة بزيارة دار تحسين الصحة النسائية بـ"طلخا"، ودار الصفا للأيتام، كما شملت جولة القافلة زيارة بعض المؤسسات والمصالح الحكومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحوث الإسلامية: قوافل توعية داخلية تجوب القاهرة والدقهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.